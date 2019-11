Cross della Val Musone: Michele Fontana senza rivali

Superlativo Fontana, suo il successo a Osimo

Seconda ed ultima prova di selezione per gli euro cross

OSIMO – Settima edizione del cross della Val Musone e gare decisive per entrare nella formazione azzurra che l’8 dicembre sarà impegnata a Lisbona ai campionati europei di corsa campestre. Dopo la prima prova indicativa di Trieste con i bei risultati dei lecchesi presenti (vittoria di Mattia Padovani nel cross di 2 Km indicativo per la staffetta; 3° e 4° posto di Ahmed El Mazoury ; 4° di Michele Fontana) ieri poco prima delle 13 lo start della gara Assoluta maschile sui 10 Km su un tracciato molto muscolare con continui cambi di pendenza e ripartenze dopo curve a gomito.

Michele Fontana, rinato dopo il cambio alla sua guida tecnica

E’ un Michele Fontana rinfrancato dai risultati in crescendo, dopo alcuni anni di risultati altalenanti: col cambio di allenatore tutto il suo talento ampiamente dimostrato nelle categorie giovanili e culminato con un 8° posto ai campionati europei di cross nel 2013 (Under 23), è tornato di nuovo a splendere. A Osimo (AN), con una gara accorta, è riuscito negli ultimi giri ad involarsi in solitaria verso il traguardo tagliato a braccia alzate in 30’57” precedendo per un’accoppiata dell’Aeronautica Militare: il compagno di club Giuseppe Gerratana che arriva in 31’06”, col giovane Jacopo De Marchi della Trieste Atletica a completare il podio Assoluto (primo della categoria Promesse) in 31’08”.

“Sono molto contento di questo risultato, ultimamente ho cambiato molte cose e stanno iniziando a vedersi i primi frutti. Devo ringraziare la mia società che non ha smesso di credere in me, tutti coloro che mi sono stati vicino adesso e anche nel passato”, poche parole ma cariche di significato quelle del valsassinese di Pasturo che ha iniziato a fare atletica prima con la maglia del Cs Cortenova e successivamente nell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni prima del suo arruolamento nel Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare.

Mattia Padovani al 3° posto sui 2 Km

Dopo la vittoria della prima prova indicativa, era atteso a una conferma Mattia Padovani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Parte e controlla bene la gara, ma 2 Km sono corti e qualsiasi distrazione alla fine si paga, nelle battute finali non risponde subito all’allungo di Mohamed Zerrad dell’Atl Biotekna Marcon che si invola verso il traguardo che taglierà in 5’33” precedendo di un soffio Soufiane El Kabboury del Cus Torino arrivato in 5’35”. Per il lecchese il 3° posto in 5’41” ed ora bisognerà aspettare le convocazioni per sapere se il suo nome sarà tra i partecipanti agli Euro Cross.

Terzo posto per la biellese Valeria Roffino

Altre soddisfazioni per Michele Fontana arrivano dalla gara Assoluta femminile: la compagna di vita e che tra qualche mese diventerà sua moglie, Valeria Roffino, dopo il secondo posto di Trieste (prima azzurra al traguardo), questa volta viene preceduta da Federica Zanne del Cs Esercito che vince in 23’52” e da Martina Merlo del Cs Aeronautica seconda in 23’53”, per Valeria comunque un buon riscontro in 23’55”.

Cross internazionale per Ahmed El Mazoury

Il finanziere di Brivio, che gareggia per i colori della Casone Noceto, quasi certo della convocazione è stato mandato a gareggiare a Tilburg (Olanda) dove aveva vinto il bronzo a squadre nella scorsa edizione dei campionati europei di cross. Anche questa volta il lecchese non sfigura e si classifica al 12° posto in 30’34”, a soli 33” dopo 10 Km di gara dal vincitore Foppen Mike. Sul gradino più basso del podio il campione italiano di mezza maratona Nekagenet Crippa in 30’04”.