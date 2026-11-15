Csc Cortenova, 55 anni di storia e una targa per ricordare Lino Mascheri

Al campo sportivo di Bindo la cerimonia in ricordo dello storico presidente Lino Mascheri

Il presidente Benedetti ripercorre la storia della società: “Non dimentichiamoci mai da dove arriviamo”

CORTENOVA – Cinquantacinque anni di sport, passione e impegno al servizio dei giovani, senza dimenticare chi ha contribuito a scrivere la storia della società. Il Csc Cortenova ha celebrato il suo 55° anniversario di fondazione con una cerimonia al campo sportivo “Todeschini” di Bindo, durante la quale è stata benedetta una targa dedicata alla memoria di Lino Mascheri, conosciuto come “Muccinelli”, storico presidente del sodalizio valsassinese.

La celebrazione si è svolta sabato mattina, con una Santa Messa officiata dal parroco don William, seguita dalla benedizione della targa commemorativa. Numerosa la partecipazione di atleti ed ex atleti che negli anni hanno condiviso il percorso della società, dalle sezioni di atletica e calcio a quelle di pallavolo e ciclismo. Presenti anche il sindaco di Cortenova Sergio Galperti e il presidente provinciale del Csi Lecco Pietro Gatto.

Nel corso della mattinata è stato ricordato anche il legame tra Mascheri ed Eligio Melesi, ex allenatore e successivamente atleta del Csc Cortenova. Un rapporto mantenuto vivo anche dopo la conclusione del mandato da presidente: Mascheri continuava infatti a seguire le gare e, nei giorni successivi, non mancava di passare a casa per condividere un caffè.

A ripercorrere la storia del sodalizio è stato l’attuale presidente Riccardo Benedetti, che ha richiamato le origini di un’esperienza sportiva nata dall’impegno di un’intera comunità.

“55 anni, 55 anni di una storia che ha radici profonde. 55 anni di passione, di sacrifici, di sconfitte, di vittorie, di emozioni, di soddisfazioni, di preoccupazioni”, ha esordito Benedetti, ricordando il lavoro dei fondatori e il ruolo del parroco don Carlo Antonini, che guidò l’iniziativa avviata verso la fine degli anni Sessanta.

“55 anni al servizio dei giovani il cui futuro fu il motivo scatenante dell’impresa avviata verso la fine degli anni sessanta del secolo scorso dai nostri padri costituenti guidati con fermezza e risoluzione dal Signor Parroco Don Carlo Antonini”, ha sottolineato il presidente, invitando a custodire la memoria delle proprie origini: “Non dimentichiamoci mai da dove arriviamo. Vale per noi come persone nella vita, vale per noi come Centro Sportivo”.

Per raccontare la crescita del Csc Cortenova, Benedetti ha scelto la metafora di una barca, partita con pochi rematori e passeggeri e diventata progressivamente più grande, per accogliere le nuove generazioni che si sono avvicinate alla società.

“Oggi, dopo 55 anni, quella barca naviga con a bordo più di quattrocento passeggeri e un centinaio di rematori, batte la bandiera di Cortenova ma trasporta gente di tutti i paesi della nostra Valle ed anche più in là”, ha raccontato. Un’immagine che restituisce le dimensioni raggiunte dal sodalizio, oggi articolato in quattro sezioni sportive, con attività rivolte dai più piccoli fino agli atleti Master.

Una crescita resa possibile, ha ricordato Benedetti, dall’impegno quotidiano di dirigenti, tecnici e volontari, ma anche dal sostegno degli sponsor e delle amministrazioni comunali che hanno accompagnato la società nel corso degli anni.

“Una navigazione garantita anche e soprattutto da quanti ci sostengono con generosità perché, evidentemente, vedono in noi un approdo sicuro per una gioventù che mai come oggi ha bisogno di occasioni per uscire allo scoperto e socializzare di persona”, ha evidenziato, ringraziando chi continua a credere nel valore educativo e sociale dello sport.

Il presidente ha infine rivolto un pensiero a tutte le persone che contribuiscono alla vita del Csc Cortenova: “Personalmente sono onorato ed orgoglioso di poter far parte di questa famiglia che prospera grazie a tutti i dirigenti, i tecnici, i volontari, gli atleti ed i loro genitori. Il Centro Sportivo sono loro. Il Centro Sportivo siamo noi. Cortenova, siamo noi”.