Da 55 anni nel cuore di Lecco: la Pallavolo Picco festeggia e guarda al futuro

Una celebrazione in Comune tra risultati sportivi, crescita del settore giovanile e nuovi obiettivi

Il presidente Dario Righetti: “Non vogliamo essere la migliore società del territorio, ma la migliore società per il territorio”

LECCO – “Quando fate qualcosa, sappiate che avrete contro coloro che fanno la stessa cosa, coloro fanno l’opposto e chi non fa nulla; quindi niente paura, abbiate coraggio e non mollate. Cinquantacinque anni è un bel traguardo, ma la vera sfida è il futuro”. Queste le parole di incoraggiamento rivolte alle atlete dal presidente della Pallavolo Picco Dario Righetti durante la celebrazione del 55esimo anniversario dalla fondazione della società, tenutasi oggi, venerdì, nella sala consiliare del Comune di Lecco.

A dare il via all’incontro è stato il sindaco Filippo Boscagli, che ha sottolineato l’orgoglio di poter ospitare nel luogo più amministrativo della città alcuni dei rappresentanti dello sport lecchese, nonché le atlete che “con il loro impegno hanno un ruolo fondamentale nel dare risalto alla comunità”.

A fargli da eco è stato il presidente Righetti, che nel suo intervento ha richiamato l’importanza dell’integrazione con il territorio, oltre agli altri valori che, “qui e ora” così come 55 anni fa, animano la società, tra cui la valorizzazione del capitale umano e la coesistenza di famiglia, scuola e pallavolo.

Il grande successo della pallavolo a livello nazionale, infatti, sta trovando riscontro anche in iniziative territoriali come quella lecchese, come dimostrano i risultati raggiunti dalla società tra il 2023 e il 2025. Si tratta infatti di un team integrato e variegato, che comprende una trentina di dirigenti, 22 membri dello staff tecnico, una decina di sponsor e 200 atlete, e che ha visto, nel triennio considerato, la promozione della prima squadra in Serie A2.

“I nostri sponsor ci hanno permesso anche di consegnare borse di studio a sei ragazze Under 16 e 18 e di organizzare manifestazioni sportive ed educative. Non vogliamo essere la migliore società del territorio, ma la migliore società per il territorio” ha concluso il presidente.

Tra i presenti, anche l’assessore allo sport, giovani e patrimonio Lorella Cesana, che ha evidenziato il proprio entusiasmo per il successo della società e l’importanza dello sport nella vita dei ragazzi.

“La passione con cui vi vedo allenare nonostante gli impegni è estremamente stimolante – ha dichiarato Cesana rivolgendosi alle atlete presenti -. Lo sport è uno strumento educativo che offre ai giovani un mindset per affrontare le sfide della vita. Siete motivo di orgoglio: ci fate capire che il vostro è un sacrificio che ripaga”.

Nel suo intervento, invece, l’allenatore della prima squadra Mauro Tettamanti ha annunciato la convocazione delle pallavoliste Under 15 Lisa Danica Brina e Carlotta Riva da parte della Federazione Italiana Pallavolo per lo Stage di Qualificazione Nazionale Femminile.

“È un grande risultato per tutta la Picco, che lavora ogni giorno con le atlete per permettere loro di realizzare i propri sogni, e che ha a che fare con delle persone, prima che con delle atlete”.

Durante la serata, sono stati richiamati anche gli obiettivi a breve termine della società, tra cui la formazione tecnico-sportiva degli allenatori e il consolidamento della prima squadra, attualmente in Serie B1 nazionale. Tra i temi più toccati, in apertura della prossima stagione, c’è stata l’attenzione alla crescita del settore giovanile. Queste le parole del coordinatore sportivo Stefano Lullia: “La nostra speranza è che le ragazze più esperte tengano per mano le più giovani insegnando loro non solo come vivere la palestra, ma anche il mondo al di fuori”.

Da Tettamanti e Lullia un richiamo anche alla vocazione sinergica della società, “una delle cinque in Lombardia ad avere tutte le eccellenze, da Under 15 a Under 19”: “L’identità per noi è societaria, dal minivolley alla B1. Ci piace vedere questa realtà in ottica di condivisione, e con una linea comune e l’obiettivo è offrire alle ragazze un buon livello nazionale dove potersi confrontare con grandi sfide nonostante la giovane età. Vogliamo valorizzare atlete che appartengono al territorio e lo possiamo fare grazie all’impegno di staff e dirigenti e alla coordinazione con la nostra città”.

Parole di speranza e incoraggiamento per il prossimo campionato quelle di Matilde Frigerio, capitano della prima squadra, che ha espresso gratitudine nei confronti del presidente, “molto presente per le atlete, cosa non scontata”, e dell’allenatore, “che non è solo preparato dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche fantasioso”.

Al termine degli interventi, il sindaco Boscagli e l’assessore Cesana hanno consegnato alla società una targa celebrativa del 55esimo anno dalla sua fondazione, concludendo un momento carico di emozione e determinazione, nel nome dello sport e di un futuro che, come sottolineato da Righetti, “non si aspetta ma si costruisce”.