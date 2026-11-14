Dai sentieri al palco: a Lecco è festa per la Corsa in Montagna Lombarda giovanile

Premiati i giovani talenti del circuito regionale. Valle Brembana conquista il trofeo, sul podio anche CSI Morbegno e Polisportiva Albosaggia

Sul palco dell’Auditorium della Camera di Commercio anche i campioni azzurri, mentre l’Atletica Lecco festeggia il successo nel Campionato regionale di Società Allievi e Allieve

LECCO – Le emozioni delle gare, la fatica delle salite, la gioia dei traguardi e gli applausi per chi, lungo i sentieri, ha saputo trasformare impegno e passione in risultati. Per un pomeriggio, la corsa in montagna lombarda ha lasciato i suoi percorsi per ritrovarsi a Lecco e celebrare i protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni. Dai più piccoli esordienti agli atleti della Nazionale, un’unica grande famiglia sportiva, accomunata dall’amore per la montagna e dalla voglia di continuare a crescere.

Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 15, l’Auditorium della Camera di Commercio di Como-Lecco, in via Tonale 30, ha ospitato la seconda edizione della “Festa della Corsa in Montagna Lombarda”, appuntamento organizzato dal Comitato regionale FIDAL Lombardia, con il coordinamento del consigliere Filippo Fazzini, per celebrare i protagonisti della Coppa Lombardia giovanile 2026, del Trofeo Affari&Sport e dei Campionati regionali di Società.

A condurre l’evento Fabiano Nana, storico speaker delle gare di corsa in montagna ed ex presidente della Sportiva Lanzada

Una giornata che ha riunito atleti, allenatori, dirigenti, famiglie e rappresentanti del mondo sportivo regionale, dando spazio tanto ai risultati agonistici quanto ai valori che accompagnano questa disciplina. Per il secondo anno consecutivo, la Camera di Commercio ha accolto la manifestazione nella propria sede lecchese, offrendo una cornice istituzionale a una festa che testimonia la crescita del movimento.

A conquistare la Coppa Lombardia per società è stata ancora una volta l’Atletica Valle Brembana, al terzo successo consecutivo, davanti al CSI Morbegno e alla Polisportiva Albosaggia. Grande soddisfazione anche per i colori lecchesi, con l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vincitrice del Campionato regionale di Società Allievi e Allieve, mentre numerosi giovani valtellinesi hanno occupato le prime posizioni delle classifiche individuali.

A raccontare la crescita della corsa in montagna lombarda sono innanzitutto i numeri. Durante la cerimonia è stata sottolineata la partecipazione di 49 società sportive, segnale di un interesse che negli ultimi anni si è progressivamente allargato, coinvolgendo nuove realtà e un numero crescente di giovani.

Una crescita ricordata anche da Giampaolo Riva, consigliere regionale di FIDAL Lombardia con delega specifica per la corsa in montagna, che ha ripercorso i primi passi del circuito, quando le società partecipanti erano una decina e gli atleti circa cinquanta, a fronte di una presenza media oggi indicata intorno ai 150 ragazzi per prova. La Coppa Lombardia giovanile 2026 si è sviluppata attraverso otto appuntamenti, con sette prove individuali e una staffetta. Il calendario ha preso il via il 29 marzo a San Pellegrino Terme, proseguendo il 12 aprile a Premana con la staffetta, il 25 aprile a Val Brembilla, il 3 maggio a Lanzada e il 24 maggio a Prosto di Piuro. Dopo la pausa estiva, il circuito è ripartito il 13 settembre a Roncobello, il 27 settembre a Darfo Boario Terme, per concludersi il 25 ottobre a Morbegno, con il Minivanoni.

Un viaggio tra alcune delle località più rappresentative della corsa in montagna lombarda, dove i giovani hanno potuto confrontarsi con percorsi e difficoltà differenti, imparando a gestire la fatica, le salite e le discese, ma soprattutto a condividere un’esperienza sportiva. A ricordare il valore di questo percorso è stato Filippo Fazzini, tra i principali promotori della Coppa Lombardia.

“Il valore aggiunto delle categorie giovanili è lo spirito di squadra, è l’essere insieme, dal più forte al meno forte, perché tutti sono importanti, tutti sono fondamentali per vincere o per esserci”, ha sottolineato. Il consigliere ha quindi indicato la sfida per il futuro: continuare a coinvolgere le società già legate alla montagna, ma riuscire anche ad avvicinare quelle di pianura, allargando ulteriormente la partecipazione al circuito.

Atletica Valle Brembana ancora regina

Il momento più atteso delle premiazioni è arrivato con la classifica generale della Coppa Lombardia, che ha incoronato per il terzo anno consecutivo l’Atletica Valle Brembana. La formazione bergamasca, trascinata dall’impegno tecnico e organizzativo di Roberto Ferrari, ha chiuso la stagione al primo posto con 2.835 punti, conquistando anche il Trofeo Affari&Sport, riconoscimento destinato alla società vincitrice del circuito.

Alle sue spalle il GS CSI Morbegno, secondo con 2.496 punti, protagonista di una stagione che ha confermato la solidità del vivaio della Bassa Valtellina. Terzo gradino del podio per la Polisportiva Albosaggia, con 2.114 punti, altra realtà capace di distinguersi tanto nella classifica collettiva quanto nelle prove individuali.

A completare le prime sei posizioni sono state l’Atletica Alta Valtellina, quarta con 1.503 punti, l’AS Premana, quinta con 1.398, e la Sportiva Lanzada, sesta con 1.173. Una graduatoria che racconta la forza delle società radicate nelle vallate lombarde, dove la corsa in montagna continua a essere un’attività capace di coinvolgere intere comunità.

L’Atletica Lecco conquista il titolo regionale di Società Allievi/e

Tra gli applausi più sentiti del pomeriggio anche quelli riservati all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che ha conquistato il Campionato regionale di Società Allievi e Allieve di corsa in montagna.

Un successo significativo per il sodalizio lecchese, che ha preceduto il CSI Morbegno e l’Atletica Valle Brembana, confermando la qualità del lavoro portato avanti nel settore giovanile. Durante la premiazione è stata ricordata la lunga tradizione dell’Atletica Lecco, protagonista non soltanto sui sentieri, ma anche nella corsa campestre e nelle competizioni su pista. Un richiamo particolare è stato dedicato alla figura del professor Gianfausto Balatti, ricordato come uno dei maestri che hanno contribuito alla crescita dell’atletica sul territorio.

A impreziosire la stagione lecchese è arrivato anche il secondo posto individuale di Caterina Vavassori nella categoria Allieve, con 202 punti, frutto di sei secondi posti e una terza posizione nelle sette prove del circuito. Un risultato di grande continuità, maturato alle spalle della dominatrice della categoria, Alessia Simonelli.

L’Atletica Valle Brembana si è confermata protagonista anche nei Campionati regionali di Società di corsa in montagna, conquistando il primo posto sia nella categoria Ragazzi/e sia tra i Cadetti/e. Due successi che testimoniano la solidità del vivaio bergamasco e il lavoro portato avanti nella crescita dei giovani atleti.

Nella classifica combinata Ragazzi e Ragazze, la formazione della Valle Brembana ha preceduto l’AS Lanzada, seconda classificata, e il CSI Morbegno, che ha completato il podio.

La società bergamasca ha replicato il successo anche tra i Cadetti e le Cadette, imponendosi davanti alla Polisportiva Albosaggia, seconda, e al CSI Morbegno, terzo.

Alessia Simonelli, una stagione perfetta: sette gare, sette vittorie

Se la classifica a squadre ha premiato il lavoro collettivo, quella individuale ha regalato alcune storie sportive di particolare rilievo. Su tutte, quella di Alessia Simonelli dell’Atletica Alta Valtellina, protagonista di una stagione senza sbavature nella categoria Allieve.

Sette vittorie in altrettante prove, 210 punti e il massimo punteggio possibile. Numeri che raccontano un dominio costruito gara dopo gara, dalla prima uscita fino all’epilogo di Morbegno. Assente alla cerimonia, la giovane valtellinese è stata comunque celebrata con un applauso speciale, a riconoscimento di un percorso impeccabile.

Alle sue spalle Caterina Vavassori, dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, seconda con 202 punti, ed Elisa Orlandi, dell’Atletica Casazza, terza con 191.

Più combattuta la classifica maschile, nella quale ha avuto la meglio Gabriele Vanini della Polisportiva Albosaggia, vincitore della Coppa Lombardia Allievi con 199 punti. Decisiva la sua regolarità: una vittoria a Piuro e cinque secondi posti, sufficienti per precedere Diego Castelletti del GS Orobie, secondo con 180 punti, e Alex Vavassori del GP Valchiavenna, terzo a quota 175.

Quest’ultimo si è distinto in particolare nella seconda parte della stagione, conquistando tre successi a Roncobello, Darfo Boario e Morbegno.

Cadetti: Biscotti Folini e Franzini conquistano la Coppa

Grande equilibrio anche nelle categorie Under 16, dove la costanza ha avuto un ruolo decisivo nell’assegnazione dei titoli. Tra le Cadette il successo finale è andato a Lucia Franzini dell’Atletica Alta Valtellina, che ha chiuso con 191 punti. Pur senza dominare ogni prova, l’atleta valtellinese ha saputo costruire il primato attraverso sette risultati utili.

Alle sue spalle Aya Khattab della Polisportiva Albosaggia, seconda con 180 punti nonostante sei vittorie in sei gare disputate. Terzo posto per Viola Ruffoni del GS Valgerola Ciapparelli, che con 162 punti ha preceduto a parità di punteggio Martina Picceni dell’AS Lanzada, grazie al miglior piazzamento ottenuto nel circuito.

Tra i Cadetti, invece, il titolo è andato a Tommaso Biscotti Folini della Polisportiva Albosaggia, autentico protagonista della categoria: sei gare disputate e altrettante vittorie, per un totale di 180 punti. A contendergli il successo fino alle ultime prove è stato Matteo Bongio del CSI Morbegno, secondo con 175 punti, mentre il terzo gradino del podio è andato a Stefano Uccelli del Pool Società Atletica Alta Valseriana, con 165 punti.

Romegialli domina tra i Ragazzi, Polonioli vince la sfida più combattuta

Tra gli Under 14 è stato Gabriele Romegialli del CSI Morbegno a prendersi la scena nella categoria Ragazzi, con una stagione impressionante. Il giovane morbegnese ha vinto le prime sei prove individuali, da San Pellegrino a Darfo Boario, chiudendo poi secondo al Minivanoni. Un cammino che gli ha permesso di conquistare il titolo con 209 punti. Alle sue spalle Alessandro Bani del GS Orobie, secondo con 186 punti, e Francesco Gianola dell’AS Premana, terzo con 179.

Ben più incerta la classifica delle Ragazze, rimasta aperta fino all’ultima tappa. Alla vigilia del Minivanoni, infatti, le prime due contendenti erano separate da un solo punto. A decidere la sfida è stata la gara di Morbegno, dove Giulia Polonioli dell’Atletica Rebo Gussago ha conquistato il successo, chiudendo la Coppa Lombardia al primo posto con 204 punti. Seconda Sofia Nani dell’AS Lanzada, che ha terminato la stagione a quota 196, dopo essersi imposta nelle prove di Lanzada, Piuro e Darfo Boario. Terza Matilde Battista della Polisportiva Albosaggia, con 185 punti.

Una sfida che ha tenuto aperta la graduatoria fino agli ultimi metri del circuito, regalando uno degli epiloghi più avvincenti della stagione.

Sul palco i campioni azzurri: “Fate quello che vi piace”

Uno dei momenti più coinvolgenti della festa è stato l’incontro tra i giovani premiati e alcuni protagonisti della corsa in montagna italiana.

Sul palco sono saliti Andrea Elia, Lorenzo Beltrami e Francesco Puppi, chiamati non soltanto a ricevere un riconoscimento, ma anche a condividere con i ragazzi le proprie esperienze e il significato di una carriera costruita attraverso passione e sacrifici.

Andrea Elia, reduce da una stagione impreziosita da un bronzo europeo individuale e da uno a squadre, ha rivolto ai più piccoli un consiglio tanto semplice quanto importante: “Continuate a divertirvi. È la cosa più importante”. Lorenzo Beltrami ha invece raccontato il legame speciale che unisce chi sceglie questa disciplina: “La corsa in montagna, se la si sceglie, è perché si ha veramente passione. Questo accomuna tutti quelli che vogliono intraprendere questo viaggio”.

Particolarmente sentito l’intervento di Francesco Puppi, che ha invitato i giovani a seguire le proprie inclinazioni, senza lasciarsi condizionare da chi considera la corsa in montagna meno prestigiosa rispetto ad altre specialità dell’atletica. “Fate quello che vi piace. La corsa in montagna è altrettanto degna e ha tanta dignità tecnica quanto tutte le altre discipline dell’atletica leggera”, ha ricordato.

Puppi ha poi ripercorso la propria evoluzione sportiva, dalle gare giovanili sulle distanze brevi fino alle competizioni di ultradistanza, ricordando la partecipazione alla Western States in California, una prova di 100 miglia, circa 160 chilometri. Un esempio di come il percorso di un atleta possa trasformarsi nel tempo, mantenendo intatta la passione che lo ha spinto a cominciare.

Accanto ai campioni più esperti hanno partecipato alle premiazioni anche giovani azzurri, tra cui Ilaria Artusi, Gabriele Licini, Francesco Gianola, Filippo Bertazzini e Gabriele Vanini, coinvolti nella consegna dei riconoscimenti.

Tra gli ospiti anche Alex Baldaccini, atleta bergamasco del GS Orobie, già protagonista della Nazionale italiana e vicecampione europeo di corsa in montagna nel 2013. Un nome particolarmente conosciuto anche in Valtellina, grazie alle sue imprese al Trofeo Vanoni di Morbegno, dove nel 2012 ha stabilito il primato individuale sul percorso

Un applauso anche agli esordienti, il futuro della specialità

Non soltanto i vincitori. La cerimonia ha voluto dare spazio anche ai giovanissimi esordienti, chiamati sul palco per ricevere un riconoscimento alla partecipazione. Una scelta che riflette lo spirito della manifestazione: valorizzare i risultati, certamente, ma anche l’impegno di chi muove i primi passi nello sport, indipendentemente dalla posizione raggiunta al traguardo.

I più piccoli hanno condiviso il palco con alcuni campioni azzurri, posando per le fotografie di gruppo e vivendo un momento destinato a rimanere tra i ricordi delle loro prime esperienze sportive. Un passaggio particolarmente significativo, perché proprio tra questi ragazzi potrebbe crescere la prossima generazione di protagonisti della corsa in montagna lombarda.

Il ricordo dei pionieri e l’impresa mondiale di Premana

La festa è stata anche un’occasione per ripercorrere la storia di una disciplina che ha dovuto conquistarsi nel tempo il riconoscimento ufficiale all’interno dell’atletica leggera.

Durante la cerimonia sono stati ricordati alcuni protagonisti del passato, tra cui Angelo De Biasi, Raimondo Baricco, Luigi Corti, Domenico Salvi e Vittore Lazzarini, figure che hanno contribuito alla crescita della corsa in montagna e al suo riconoscimento federale.

Particolarmente emozionante il ricordo di Premana e dei Campionati mondiali del 2017, quando il piccolo paese dell’Alta Valsassina riuscì a organizzare, nell’arco di una settimana, due appuntamenti iridati: il Mondiale di corsa in montagna classica e quello di lunga distanza. Un’impresa sportiva e organizzativa che aveva mobilitato un’intera comunità, richiamando migliaia di spettatori lungo i percorsi e trasformando il paese in un palcoscenico internazionale.

Nel racconto sono stati ricordati anche Massimo Sanelli e i tanti volontari che avevano contribuito alla riuscita dell’evento, diventato uno dei simboli della passione con cui le comunità montane vivono questa disciplina.

Nel corso del pomeriggio, alcuni filmati hanno inoltre ripercorso le emozioni delle grandi classiche lombarde, dal Giir di Mont di Premana al Trofeo Vanoni di Morbegno, passando per la Chiavenna-Lagünc, il Trofeo Nasego e il Trofeo Valli Bergamasche.

Immagini di salite impegnative, discese affrontate al limite, sentieri gremiti di pubblico e campanacci a scandire il passaggio degli atleti. Un racconto che ha ricordato come la corsa in montagna rappresenti anche un’importante occasione di valorizzazione dei territori.

Barzaghi: “I risultati più importanti arrivano quando si fa squadra”

Alla cerimonia non è mancato il saluto del presidente di FIDAL Lombardia Luca Barzaghi, assente perché impegnato a Riccione per un corso di formazione federale, ma presente attraverso un videomessaggio.

“Dietro ogni risultato, dietro ogni atleta che cresce, c’è il vostro lavoro, la vostra passione e il tempo che dedicate a questo sport”, ha sottolineato, rivolgendosi alle società, ai tecnici e ai dirigenti. Barzaghi ha poi richiamato l’importanza della collaborazione: “Bisogna che ci parliamo, ci confrontiamo, che lavoriamo tutti insieme, perché sono convinto che i risultati più importanti si ottengono proprio quando si riesce a unire le forze”.

Presenti alla festa anche il consigliere nazionale FIDAL Maurizio Affò, il segretario generale di FIDAL Lombardia Agostino Rossi, Giampaolo Riva, Daniele Pezzini in rappresentanza del CONI e alcuni presidenti dei comitati provinciali.

Un ringraziamento è stato rivolto inoltre ad Affari&Sport, rappresentata da Ferdinando Cesana, per il sostegno al movimento giovanile, e alla Camera di Commercio di Como-Lecco, che per il secondo anno ha messo a disposizione il proprio Auditorium per la cerimonia.

A chiudere il pomeriggio, tra fotografie di gruppo, applausi e un momento conviviale, è rimasta soprattutto l’immagine di una comunità sportiva unita. Dai primi passi degli esordienti ai risultati internazionali degli azzurri, la distanza sembra enorme, ma il percorso comincia spesso allo stesso modo: un paio di scarpe, un sentiero e la voglia di mettersi alla prova.

Perché nella corsa in montagna il traguardo conta, ma sono anche il cammino, le persone incontrate e la passione condivisa a rendere ogni conquista speciale.