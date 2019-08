L’atleta lecchese dell’Esercito ha chiuso con il tempo di 1h46’18”

Al femminile la vittoria è andata alla scialpinista Ilaria Veronese (2h08’47”)

COURMAYEUR – E’ arrivato braccia alzate e con il suo inconfondibile sorriso ai 3.462m del traguardo di Punta Helbronner vincendo la quinta edizione dell’Uyn Vertical Courmayeur Mont Blanc, il doppio vertical che si è corso sabato.

A vincere è stato l’atleta lecchese Daniel Antonioli (Esercito) che ha dettato legge lungo gli 11 chilometri per oltre 2200m di dislivello positivo che da Courmayeur ha portato i runner a Punta Helbronner. Con il tempo di 1h 46 minuti e 18 secondo Daniel Antonioli ha vinto il doppio vertical, una gara magnifica che si svolge in una cornice ancor più spettacolare come quella del Monte Bianco.

Al secondo posto è arrivato l’atleta francese Thibault Anselmet (1h 47’16”), mentre terzo Daniele Felicetti (1h 47’52”). La gara femminile è stata vinta dalla scialpinista veronese Ilaria Veronese con il tempo di 2h08’47”. Al secondo Elisa Pallini (2h19’0”) e terza la francese Noémie Grandjean (2h22’41”).

Atleti al via alle 7.30 da piazza Brocherel a Courmayeur con i primi 3 chilometri che si sviluppano su asfalto. Raggiunto Pontal d’Entreves si inizia a salire progressivamente su una larga carrareccia per arrivare all’imbocco del sentiero di caccia. Qui inizia la vera gara: un lungo tratto di bosco che in pochi chilometri fa guadagnare quasi 900m di dislivello. Si raggiunge il rifugio Pavillon, primo tronco della funivia e da qui si sale lungo un sentiero roccioso e un dislivello positivo di 1200 metri porta gli atleti al Rifugio Torino Vecchio. I runner sono quindi transitati sul tratto di cresta che collega il rifugio Torino a Punta Helbronner con arrivo sulla terrazza panoramica della funivia SkyWay.