Danza. Doppio titolo italiano per Giada Canino: “Sono contentissima”

La ballerina di Calolzio ha conquistato anche due medaglie di bronzo ai campionati tricolore di Rimini

Giada è stata inoltre premiata da Regione Lombardia e sarà testimonial di un progetto contro il bullismo

CALOLZIOCORTE – Poker di medaglie per la ballerina Giada Canino che, ancora una volta, è stata grande protagonista ai Campionati Italiani di danza paralimpica svolti a Rimini lo scorso fine settimana. La giovane calolziese si è laureata campionessa italiana nell’Hip Hop (in coppia con Andrea Tomasoni) e nel Merengue in singolo; poi ha conquistato due medaglie di bronzo in singolo nell’Hip Hop (3^ su 60 partecipanti) e nel Cha Cha Cha. Ciliegina sulla torta il 6° posto (su 47 partecipanti) nello Show Dance in coppia con l’istruttore Francesco Belotti.

“Sono molto contenta per queste quattro medaglie – ha detto Giada -. Adesso il pensiero è ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 (dal 6 al 17 marzo 2025 a Torino, ndr) dove con orgoglio rappresenterò l’Italia con l’obiettivo di impegnarmi al massimo per conquistare una medaglia”.

“Vincere ai Campionati Italiani non è mai facile bisogna fare tanti sacrifici e ore di allenamento – ha detto Elio, il papà di Giada -. I complimenti vanno a tutta la squadra paralimpica della Rosy Dance di Villongo (BG) per gli ottimi risultati ottenuti e un grazie va alla maestra di ballo Marianna Cadei e a tutto lo staff. E’ un periodo davvero felice per la nostra Giada che sta rispondendo con il sorriso e con le vittorie a tutti coloro che l’hanno presa di mira sui social”.

Giada, pochi giorni prima dell’impegno tricolore di Rimini, è stata anche premiata da Regione Lombardia. La ballerina ha ricevuto i complimenti del Sottosegretario Lara Magoni e del consigliere Giacomo Zamperini che le hanno consegnato anche una coppa e una medaglia. E poi, in virtù del suo coraggio e del suo temperamento, Giada sarà testimonial di un progetto di Regione Lombardia contro il bullismo.