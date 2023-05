Del Pero vince la Dario & Willy 2023, al femminile si impone Francesca Rusconi

Sul podio maschile: 2° Sergio Bonaldi e 3° Andrea Rota

Al femminile: 2^ Roberta Jacquin e 3^ Elisa Pallini

VALMADRERA – La Dario & Willy gara targata Osa Valmadrera che da alcuni anni apre alla stagione delle skyrace lecchesi, ha incoronato vincitore in questa edizione 2023 Luca del Pero (Sky Lario Runners) al traguardo con il best time di 2h21’50”. Al 2° posto dopo aver macinato i 25 chilometri circa e 2020 metri di dislivello positivo si è piazzato Sergio Bonaldi (Pegarun) col tempo di 2h23”26, mentre al terzo posto si è piazzato Andrea Rota (Osa Valmadrera – Team Salomon) col tempo di 2h23’51.

Al femminile la vittoria è andata a Francesca Rusconi (Rock Experience – The North Face) che ha fermato le lancette del crono sul tempo di 2h56”03, seguita da Roberta Jacquin col tempo di 3h04’50, mentre al terzo posto è arrivata Elisa Pallini (Pegarun) col tempo di 3h08’13.

Giornata bigia risparmiata dalla pioggia a discapito delle previsioni, con un fondo tuttavia bagnato e viscido a seguito della pioggia scesa ieri e in nottata, che ha aumentato la difficoltà del tracciato. Come sempre organizzazione puntuale da parte dell’Osa Valmadrera con una gara che ha visto poco più di 300 runner al via, con partenza in linea dal lungolago di Parè alle 9 e arrivo sempre nel pratone di Parè.

QUI LA CLASSIFICA FEMMINILE

QUI LA CLASSIFICA MASCHILE