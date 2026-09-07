Dolomiti di Brenta Trail. Scaioli vince ancora, D’Amico è seconda

Una prova dominata dal portacolori del Team Pasturo, primo in 1h48’53”

D’Amico (Falchi Lecco) conquista il secondo posto femminile in 2h19’29”

MOLVENO (TN) – Gabriele Scaioli vince ancora in Trentino e Alessia D’Amico sale sul secondo gradino del podio. È il risultato dei due atleti lecchesi nella prova più corta del Dolomiti di Brenta Trail 2026, disputata a Molveno sulla distanza di 21 chilometri con 1.250 metri di dislivello positivo.

Il portacolori del Team Pasturo, atleta di Primaluna, ha tagliato il traguardo in 1h48’53”, conquistando la vittoria con oltre quattro minuti di vantaggio sul secondo classificato. Alle sue spalle si sono piazzati Luca Troncari del Non Solo Running, secondo in 1h52’57”, e Andrea Lusuardi del Trentino Running Team, terzo in 1h53’25”.

Scaioli ha costruito il successo già nella prima parte della gara, cercando di imprimere un ritmo sostenuto in salita. “Sono contentissimo di questo risultato, ho ottenuto due vittorie nelle ultime due gare proprio qui in Trentino nel giro di 14 giorni, non potevo chiedere di meglio”, racconta il lecchese.

E aggiunge: “Ho cercato fin dall’inizio di forzare in salita andando via con un altro ragazzo, poi subito nella prima discesa tecnica sono riuscito a staccarlo per poi salire la seconda salita e guadagnando sempre di più nell’ultima discesa verso l’arrivo sulla spiaggia del lago di Molveno. Ora cerco di riposare per arrivare al meglio in vista dei prossimi appuntamenti.”

Nella prova femminile il successo è andato ad Alessia Scaini della SC Valchiese, prima in 2h05’42”. Alle sue spalle si è classificata Alessia D’Amico, atleta dei Falchi Lecco, con il tempo di 2h19’29”. Terza Caterina Brevi, della squadra Libera, in 2h22’25”.

Il Dolomiti di Brenta Trail 2026 ha proposto complessivamente tre distanze. La prova più corta, quella da 21 chilometri con 1.250 metri di dislivello positivo, ha visto al via 268 atleti. Nella gara intermedia, da 45 chilometri e 2.850 metri di dislivello positivo, hanno gareggiato 415 concorrenti. La prova lunga, invece, prevedeva 64 chilometri e 4.200 metri di dislivello positivo, con 168 atleti al via.

Sono stati complessivamente 851 gli atleti che hanno portato a termine le tre gare.

Nella prova da 64 chilometri era presente anche il lecchese Alberto Biella, del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, che ha concluso la competizione al 26° posto con il tempo di 10h08’08”.

Per il territorio lecchese, dunque, la giornata di Molveno si chiude con una vittoria, un secondo posto e un piazzamento nella gara più lunga, in una manifestazione articolata su tre percorsi e capace di portare al traguardo complessivamente 851 concorrenti.