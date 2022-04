MONTICELLO BRIANZA – Fervono i preparativi all’Istituto “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza, dove domenica 1^ maggio sarà di scena la prima edizione della “Greppi Run”, l’evento podistico ludico-motorio, a passo libero, organizzato dalla scuola monticellese in collaborazione con il “Bike Action Team Galgiana”.

La manifestazione, con partenza libera dalle 7:30 alle 9:30, si snoderà per le strade e i sentieri del Parco Agricolo della Valletta, attraversando i territori di Monticello, Besana, Barzanò e Cassago. Il programma prevede tre percorsi, il breve e il medio, rispettivamente da 7 e 10 km, e il lungo che copre una distanza di 13 km. Per tutti i percorsi la partenza e l’arrivo sono posti presso l’istituto scolastico.

Evento aperto a tutti, in particolare ai “villagreppini” di ieri e di oggi

L’idea della “Greppi Run” nasce da due colleghi di scienze motorie dell’istituto, il coordinatore Pasquale Toscano e il professore Roberto Fumagalli, il quale ha tenuto a raccontare lo spirito che muove l’iniziativa: “Personalmente sono molto contento del movimento che si è creato intorno all’evento. Abbiamo già superato quota 350 partecipanti con le pre-iscrizioni on line e sono sicuro che il numero salirà ancora.

Tengo in particolar modo al fatto che non si tratta di una gara, bensì di una manifestazione aperta a tutti a carattere ludico-sportivo. Chi vorrà potrà correre ma si potrà anche camminare. Vorrei anche ricordare che “Greppi Run” si inserisce nel progetto di educazione alla salute promosso dal nostro istituto scolastico”.

L’intento del comitato organizzatore è quello di creare una giornata di festa e di ritrovo, dedicata agli studenti e al personale scolastico ma l’invito è rivolto anche agli ex studenti e agli ex docenti, oltre che alle loro famiglie, e magari anche ai futuri villagreppini.

Fumagalli ha poi voluto ricordare tutti gli attori coinvolti nell’iniziativa: “A nome di tutti gli organizzatori, ringrazio il Sindaco di Monticello Brianza e Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, per il patrocinio e il supporto, oltre al Dirigente Scolastico ed ex studente del Greppi, Dario Crippa, entrambi grandi sportivi. Un particolare ringraziamento va anche all’Associazione di volontariato “Un atomo di Ossigeno”, nata per ricordare l’ex studente Davide Di Carlantonio e al nostro main sponsor Maxi Sport, per il grande contributo fornito nell’organizzazione.

Infine ringrazio anche tutti gli altri sponsor che hanno deciso di sostenerci attivamente, il Gruppo Alpini di Monticello Brianza e gli alunni del comitato organizzatore, ben 50 ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, con i quali stiamo facendo un gran lavoro per essere il più preparati possibile all’evento”.

Le modalità d’iscrizione

Per le iscrizioni, che potranno essere effettuate sul posto anche la mattina stessa dell’evento, è possibile consultare il sito dell’Istituto Scolastico istitutogreppi.edu.it oppure utilizzare il form dedicato https://forms.office. com/r/5uKYHnv36d

Il costo, che prevede la copertura assicurativa, è di 3 euro per i tesserati FIASP e di 3,50 euro per i non tesserati FIASP. Al termine della manifestazione è inoltre previsto un ricco ristoro a suggello della giornata, mentre durante la stessa sarà attivo un servizio di baby sitting gratuito per i bimbi dai 3 ai 10 anni, tenuto da alcune alunne di quinta.

Di seguito l’elenco degli sponsor che hanno partecipato attivamente all’organizzazione della manifestazione: Maxi Sport, Iperal, Grafica Limonta, Time Out Ristorante-Pizzeria, AM Antinfortunistica, Coffe Caps, La Pastizzeria, Andrea Il Giardiniere, CAB.