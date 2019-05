Tempo di lettura: 1 minuto

In palio il Memorial Pietro Colombo e il trofeo Garland Garlate

In gara le categorie: Gentleman 1/2, Super Gentleman A/B, Fascia 18/39 e Veterani 1/2.

OLGINATE – Si disputerà domenica 12 maggio a Olginate la 4^ tappa (di 5) del 45° giro amatoriale della provincia di Como, competizione ciclistica organizzata da Acsi Ciclismo, Bicicletta Italiana con il patrocinio del comune di Olginate.

Il programma prevede il ritrovo alle 7.30 presso il Palazzetto dello Sport di Olginate, quindi alle 8.30 la partenza delle categorie Gentleman 1/2 e Super Gentleman A/B in palio il Memorial Pietro Colombo. Mentre alle 10.30 partenza per le categorie Fascia 18/39 e Veterani 1/2 con in palio il trofeo Garland Garlate.

72 i chilometri che dovranno macinare i ciclisti su un tracciato ad anello di 18 chilometri che dovranno compiere 4 volte con partenza da Olginate, quindi Airuno, Beverate, Brivio e ritorno a Olginate.

Ideatore della gara è Angelo Corti con un passato da dilettante nel Gruppo Sportivo Mario Ballabio di Olginate, oggi giudice di gara della Federazione che lo scorso anno ha vinto il titolo di campione Italiano dei giudici di gara.

Il percorso della gara