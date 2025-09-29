Drifting, il lecchese Giori del Team GasBas protagonista a “Le Colline”

Il pilota lecchese si distingue nella terza tappa del Campionato Italiano di drifting, ma un contatto in gara lo costringe al 7° posto

La prossima e ultima tappa si terrà al Circuito di Varano De’Melegari

PAVIA – Francesco Giori, pilota lecchese del Team GasBas, al volante della sua Nissan Silvia S13 con motore RB25 della Nissan Skyline, ha impressionato sin dalla prima gara della terza tappa del Campionato Italiano di drifting tenutasi al Circuito Internazionale “Le Colline”.

É stata una giornata ricca di emozioni e imprevisti, quella di domenica 28 settembre, con molti piloti costretti al ritiro per problemi tecnici. Giori ha vinto la prima gara dopo una manche di spareggio, in una sfida che ha messo in seria difficoltà i giudici.

Nella gara successiva Giori ha affrontato Michele Landolfi, vincitore della tappa di Prato. Il pilota lecchese ha dominato la prima frazione come “inseguitore”, ma un contatto tra le due auto ha danneggiato le sospensioni. Il team non è riuscito a completare la riparazione entro i cinque minuti previsti dal regolamento, compromettendo la possibilità di partecipare alla finale e costringendo Giori al 7° posto finale.

La vittoria della tappa è andata a Mariano Lavigna con la sua BMW E36 2JZ.

“Ad ogni tappa vediamo la prestazione migliorare e sappiamo che se non fosse stato per l’incidente oggi avremmo potuto salire sul podio. Ma questo è il drifting e gli incidenti fanno parte di questo sport. Sono molto soddisfatto della mia prestazione e di quella del mio team”, ha dichiarato Giori.

La prossima e ultima tappa del campionato si terrà il 31 ottobre e 1° novembre al Circuito di Varano De’Melegari, e si preannuncia una gara intensa e combattuta, vista l’elevata competitività dei piloti quest’anno. Il Team GasBas invita tutti gli appassionati a partecipare.

Nel frattempo, Francesco Giori e il team prenderanno parte all’evento Monster Energy in occasione del World Drift Day, la celebrazione mondiale del drifting che si svolge ogni 11 ottobre in diverse parti del mondo.