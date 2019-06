Asia Galperti, classe 2006, è lei la promessa del calcio femminile

Con il Tabiago è arrivata seconda perdendo in finale contro l’FC Internazionale

CORTENOVA – Asia Galperti, classe 2006, di Cortenova, lo scorso fine settimana è stata premiata tra le migliori calciatrici del torneo femminile “Cit Turin” di Torino, riservato alla categoria Esordienti.

La giovane valsassinese, che già in passato era stata sotto i riflettori degli osservatori dell’Inter, si è fatta ancora una volta notare tra le fila del Tabiago.

Una prestazione eccellente per Galperti ma anche per la sua squadra giunta in finale dopo aver superato brillantemente la prima fase del torneo, giocando contro le formazioni di Novara, FC Internazionale, Juventus Femminile e Cit Turin Lde.

In finale le ragazze del Tabiago se la sono vista con l’FC Internazionale. Le neroazzurre hanno vinto la finalissima per 6 a 0. Per il Tabiago un secondo posto meritato che fa ben sperare per il futuro delle giovani promesse del calcio femminile lecchese e in particolar modo per Asia premiata tra le migliori del torneo.