Eagle Volley Cup: numeri eccezionali per l’edizione numero dieci

In campo oltre 600 giocatrici e 40 squadre delle categorie U18, U16, U14 e U12/U13

Un evento che continua a crescere e si afferma nel panorama del volley giovanile femminile internazionale

LECCO – Oltre 600 giocatrici, 40 squadre e 9 palestre distribuite tra le province di Lecco, Como e Monza Brianza: sono numeri che raccontano da soli la portata di una tre giorni di sport intensa, vibrante e ricca di emozioni. La decima edizione della Eagle Volley Cup si chiude lasciando dietro di sé l’eco di un entusiasmo contagioso e la conferma di un evento che, anno dopo anno, continua a crescere in qualità, partecipazione e prestigio.

Quello che è nato come un torneo locale è oggi un appuntamento riconosciuto nel panorama del volley giovanile femminile internazionale, capace di attirare società, tecnici e atlete desiderose di confrontarsi in un contesto competitivo ma profondamente formativo. Le categorie coinvolte – U18, U16, U14 e U12/U13 – hanno dato vita a partite combattute, momenti di grande tecnica e scene di sportività che rappresentano al meglio i valori che la manifestazione vuole promuovere.

Un grazie va ai Comuni che, accanto al comitato organizzatore e alle società hanno reso possibile tutto questo. Arosio, Giussano, Mariano Comense, Oggiono, Malgrate, Valmadrera e Annone Brianza hanno ospitato questa tre giorni.

“Un applauso alle ragazze, le squadre e genitori. Chiudiamo un 2025 eccezionale per risultati, ma oggi vogliamo valorizzare e ringraziare queste società che ci consentono di fare sport sano e stare insieme” precisa William Aimar, Presidente provinciale Fipav Milano Monza Lecco.

“Un anno non poteva iniziare meglio, grazie per essere qui a Mariano. Non esiste primo o secondo posto, lo sport vince su tutto. E un pensiero va agli allenatori che seguono giorno dopo giorno la crescita dei nostri figli” aggiunge Andrea Ballabio, vicesindaco Mariano Comense. Presenti anche i rappresentati dell’amministrazione comunale di Arosio e Giussano. A unirsi al coro dei ringraziamenti anche Dario Righetti, presidente Picco Lecco. “Un grazie a tutti i partecipanti, occasioni come queste sono l’occasione per valorizzare al meglio lo sport e lo stare insieme”.

La Eagle Cup non è solo un torneo: è un’esperienza che unisce sport, crescita personale e condivisione. Le squadre hanno vissuto giornate scandite da allenamenti, partite, trasferimenti tra le palestre e momenti di socialità che hanno contribuito a creare un clima unico, fatto di amicizie nuove, sorrisi e sana competizione. Per molte giovani atlete, è stata l’occasione per misurarsi con realtà diverse, conoscere stili di gioco differenti e vivere un assaggio di quel che significa partecipare a un evento di respiro internazionale.

A testimoniare questa dimensione sempre più ampia, la presenza di una delegazione polacca e di un prestigioso centro di formazione svizzero, che hanno portato un ulteriore livello di qualità tecnica e culturale.

Il trofeo dell’aquila U18 vola oltre alpi con la delegazione Fri Spike, che batte in finale le brianzole di Casatesport con un netto 3-0, mentre quello dell’U16 va alla delegazione polacca Ks Godynska Akademia Siatkowi.

Migliori giocatrici

U12 Maria Mazzoleni (Lemen Volley)

U13 Manuela Isabel Bautista (Certosa Volley)

U14 Anita Francescon (Picco Lecco)

U16 Zuzanna Lance Gaiska (Ks Godynska Akademia)

U18 Alissa Ceesay (FriSpike)

Classifiche

U18

FRI SPIKE CASATESPORT PALLAVOLO A. PICCO LECCO ROSSA U16 PALLAVOLO A. PICCO LECCO BIANCA JOLLY ASD PALLAVOLO GONZAGA GIOVANI POL. BESANESE NEW ARGON VOLLEY MAJESTIC VOLLEY ASPES VOLLEY ASD

U16

KS GODYNSKA AKADEMIA SIATKOWI CHIANTI VOLLEY VISCONTINI VOLLEY JOLLY ASD EZZELINA VOLLEY VOLLEY 36 PLUS ALZANO SPORT ARDOR 2K PALLAVOLO PICCO BIANCA OLYMPIC MORBEGNO

U14

KS GODYNSKA AKADEMIA SIATKOWI PALLAVOLO PICCO ROSSA ARDOR 2K CASATESPORT VOLLEY VOLLEY 36 PLUS PALLAVOLO PICCO BIANCA GYMNASIUM BRONI LEMEN VOLLEY PALLAVOLO AROSIO PALLAVOLO GIFRA

U12-13