Eccellenza. Doppio pareggio all’esordio per Olginatese e Luciano Manara

La squadra di Conca trova il pareggio grazie al gol di Vismara all’84’

I bersaglieri sfiorano il successo ma subiscono la beffa finale nel recupero

OLGINATE – Debutto con pareggio per entrambe le formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza 26/27. Sia Olginatese che Luciano Manara pareggiano per 1-1 rispettivamente contro Franco Scaroni e Vis Nova Giussano.

I bianconeri rimontano nei minuti finali il risultato contro la formazione milanese grazie ad un gol di Vismara all’84’. Mentre, gli ospiti erano andati in vantaggio al 54′ con la rete di Maronni dopo un primo tempo equilibrato sia dal punta di vista delle occasioni da gol che del gioco.

Mister Nicolò Conca a fine partita ha commentato il risultato: “Un punto meritato per iniziare la stagione. Dopo il gol del loro vantaggio la squadra ha reagito con carattere e trovato, grazie all’impatto decisivo dei cambi, il pareggio e sfiorato persino la vittoria nel finale. Ora testa alla gara di Coppa mercoledì contro il Lemine Almenno”.

La Luciano Manara, invece, è andata vantaggio al 40′ con il rigore trasformato da Bovis ma nei minuti di recupero ha subito la rimonta del Vis Nova che ha trovato il gol con il neo entrato Mauri.

Commenta il risultato odierno il Team Manager, Alessio Magrini: “Un primo tempo equilibrato con diverse occasioni per parte, noi siamo passati in vantaggio col rigore di Bovis concesso per un fallo su Fischetti al 40′. Nella ripresa abbiamo avuto diverse chance per chiuderla, ma non siamo riusciti a finalizzarle. Loro hanno spinto e trovato la rete del pareggio al 94′”.

“Adesso ripartiamo subito perché mercoledì sera ci aspetta la Coppa Italia: giocheremo a Sondrio e ci teniamo a fare bene. Poi domenica prossima disputeremo la nostra prima partita in casa contro la Juvenes, una formazione da non sottovalutare”.