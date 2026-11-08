Eccellenza. Doppio pareggio in campionato per Luciano Manara e Olginatese

Esordio positivo sulla panchina dei bersaglieri per il nuovo allenatore Luca Viscardi

L’Olginatese raccoglie il secondo pareggio consecutivo contro la Cisanese

BARZANÒ – Doppio pareggio per le formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza: 1-1 tra Luciano Manara e Nuova Sondrio, mentre solo 0-0 tra Olginatese e Cisanese.

La Manara è andata in vantaggio al primo minuto del secondo tempo con la rete da centrocampo di Cisternino che prima prende la traversa e poi la palla sbatte contro il portiere e si infila in rete. Al 60′, gli ospiti trovano il pareggio con Ojeda. Una partita viva con tante occasioni per entrambe le formazioni ma non concretizzate sia nel primo che nella ripresa.

Da segnalare per la Luciano Manara il debutto in panchina del nuovo mister, Luca Viscardi, dopo l’esonero di Daniele Perego. I bersaglieri tornano così a far punti dopo quattro giornate a secco.

Secondo pareggio senza reti consecutivo per l’Olginatese che rimane in zona play-out al 12° posto in classifica. Nel prossimo turno i bianconeri incontreranno lo Zingonia Verdellino fuori casa, mentre i bersaglieri si scontreranno con la prima della classe il Ponte SP Mapello.