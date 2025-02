Eccellenza. Doppio successo per Luciano Manara e Olginatese

La Luciano Manara s’aggiudica lo scontro salvezza contro la Colognese

L’Olginatese stravince 5-0 contro l’FC Milanese

BARZANÒ – Giornata da sogno per le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza 24/25. Infatti, sia Luciano Manara che Olginatese portano a casa il bottino pieno. Tre punti fondamentali per entrambe anche perchè sono le uniche squadre a smuovere la classifica nelle retrovie accorciando così le distanza da chi le precede.

L’undici di Barzanò ha vinto 3-2 lo scontro salvezza contro la Colognese. Davanti al proprio pubblico di casa la squadra di Sibio sblocca il risultato al 10′ con il rigore siglato da Lozza. Ma, gli avversari trovano subito il pareggio con Ratti al 15′.

Una partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra, alla mezz’ora la Luciano Manara passa di nuovo in vantaggio con la conclusione vincente di Lozza, a cui risponde dall’altra parte ancora Ratti che approfitta di una leggerezza difensiva della squadra di casa. Secondo tempo più contratto ma, al 70′ la Manara crea scompiglio in area avversario e viene assegnato un nuovo rigore ai biancoazzurri: dal dischetto ci va ancora Lozza che sigla una tripletta e regala la vittoria ai suoi.

Commenta la vittoria il team manager Mauro Fumagalli: “Siamo tornati a vincere e ci siamo tolti un peso. È una vittoria importante perchè era uno scontro diretto e perchè riduce un po’ il gap con le avversarie davanti. Siamo contenti per la grinta dimostrata in campo e anche per i due nuovi arrivi che ci potranno dare una mano da qui alla fine: Sare in attacco e Lanzani in difesa”.

Vittoria importante anche per l’Olginatese che precede di due punti il Manara in classifica. Un successo netto per 5-0 contro la Fc Milanese, squadra in piena crisi societaria che sta pian piano crollando in classifica. Oggi in rete per i bianconeri: Lugnan, doppietta di Di Palma, Galbusera e Santonocito.