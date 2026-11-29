A Cisano Bergamasco la partita si decide nella ripresa con i gol di Galbusera, Lizzola e Kanté

Olginatese ricade in zona play-out, la società di Barzanò guarda al mercato per risalire

BARZANÒ – Giornata amara per le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza 26/27, sia Olginatese che Luciano Manara hanno perso rispettivamente contro Muggiò e Cisanese.

La formazione di Olginate ricade così in zona play-out a quota 14 punti dopo una partita combattuta fuori casa contro i brianzoli. La partita viene decisa dal gol di Romano. Mentre la Luciano Manara fatica a risalire dall’ultimo posto in classifica, la società di Barzanò andrà presto sul mercato per rafforzarsi in vista del proseguo del campionato.

La sfida giocata sul campo di Cisano Bergamasco si apre con i tentativi degli ospiti: al 12′ Siano (L) va vicino al gol su assist da sinistra di Bovis (L) con palla che esce di poco. Al 22′ lo stesso Bovis (L) supera due avversari in dribbling arrivando in area di rigore, ma calcia debolmente tra le braccia del portiere avversario. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.

La svolta arriva subito in avvio di ripresa: al 47′ Galbusera (C) sblocca il risultato inserendosi da dietro su cross dalla sinistra e conclude di prima intenzione. Nuova occasione per i padroni di casa al 49′ con Lizzola (C) che si presenta solo davanti alla porta, ma il suo tiro debole viene parato dal portiere biancoazzurro.

Il raddoppio si concretizza al 54′ con Lizzola (C) che, dopo un tiro da destra non trattenuto da Colombo (L), ribadisce in rete da pochi metri per il 2-0. Al 72′ Ponti (C) calcia alto in area, mentre al 75′ arriva un salvataggio sulla linea di porta di Cisternino (L). Al 90′ chiude i conti Kanté (C) per il 3-0, finalizzando un contropiede quattro contro tre con un pallonetto che supera il portiere in uscita.