Eccellenza. La stagione dell’Olginatese culmina con la retrocessione

Entrambe le lecchesi retrocesse in Promozione

Il match tra Fucina ed Olginatese finisce a reti bianche

OLGINATE – Un campionato disgraziato per entrambe le compagini lecchesi che hanno giocato nel girone B di Eccellenza 24/25. Se il destino della Luciano Manara era già noto da tempo, oggi la stessa sorte è toccata anche all’Olginatese di Manuele Sorti che ha disputato nel pomeriggio la gara di ritorno del play-out contro la Fucina.

Dopo l’andata, pareggiata per 1-1 al Comunale di Olginate, oggi è arrivato un altro pareggio, 0-0, per la compagine bianconera allo stadio Superga 1949 di Muggiò. Purtroppo per i lecchesi il pari non è stato sufficiente per mantenere la categoria siccome c’era solo un risultato a disposizione ossia la vittoria, in virtù della migliore posizione in classifica dei brianzoli al termine della stagione regolare.

Tanta amarezza nelle parole del direttore generale Fabio Galbusera che commenta: “Purtroppo è andata così e pagheremo le conseguenze della retrocessione. Oggi siamo andati alla ricerca del risultato e abbiamo avuto un predominio nel gioco soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo preso anche una traversa”.

“Se devo riflettere sulla stagione andata male mi sento il primo responsabile, e mi spiace sia per la società che per il gruppo. Certo non è in questa partita che siamo retrocessi, ci sono state altre occasioni in cui potevamo fare meglio come l’ultimo incontro stagionale con l’Alta Brianza o anche nel match d’andata con la Fucina. A mente lucida decideremo il da farsi per la prossima stagione”.