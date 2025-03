Eccellenza. Lo scontro salvezza tra Olginatese e Fucina termina 0-0

L’Olginatese pareggia e guadagna una posizione in classifica

Luciano Manara travolta 4-0 dalla Leon

OLGINATE – Giornata amara a metà per le due formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza 24/25. L’Olginatese di Manuele Sorti torna a casa da Muggiò con un pareggio a reti bianche contro la Fucina in quella che era un’importante sfida salvezza, che però gli permette di agganciare l’FC Milanese a 31 punti e scavalcarla per un migliore conteggio degli scontri diretti.

I bianconeri hanno ancora la possibilità di uscire dalla zona play-out, ma tutto dipende dal loro percorso negli ultimi quattro turni di gare. In palio ci sono 12 fondamentali punti da conquistare nelle prossime sfida che saranno in ordine con: Lemine Almenno, Arcellasco, Calvairate e Altabrianza Tavernerio.

Tutte sfidanti di livello ma il percorso dell’Olginatese nel girone di ritorno è stato positivo rispetto all’andata, infatti hanno ottenuto: 4 vittorie, 6 pareggi e solo 3 sconfitte. Tutt’altro cammino quello della Luciano Manara che nel girone di ritorno ha conquistato solo 5 punti, una vittoria e due pareggi, su 13 partite e si trova al penultimo posto a quota 20, e sembra oramai destinata a retrocedere in Promozione. La formazione di Barzanò, oggi, ha perso contro la Leon per 4-0, in gol: El Kadiri, Pelle, Aldegani e Vassalo.