Eccellenza. L’Olginatese s’aggiudica il derby contro la Luciano Manara

I bianconeri vincono 2-0 sulla Manara e ottengono il sesto risultato utile consecutivo

Decidono la partita i gol di Di Palma al 35′ e quello Lugnan al 75′

OLGINATE – Un altro passo verso la salvezza quello compiuto oggi dall’Olginatese di Sorti che si è aggiudicata il derby lecchese contro la Luciano Manara vincendo per 2-0 grazie ai gol di Di Palma al 35′ e di Lugnan al 75′.

I bianconeri hanno ora 29 punti ad una sola lunghezza di distanza per uscire dalla zona play-out. Mentre, i bersaglieri sono fermi a 19 punti in penultima posizione e a meno di un miracolo sono destinati alla retrocessione diretta, soprattutto perchè la forbice con la terzultima è ora di ben nove punti.

Commenta la vittoria odierna il team manager dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Oggi era una gara da vincere quasi d’obbligo, come lo era quella di mercoledì contro l’Arcore dove però è arrivato solo un pareggio. In questa settimana non eravamo al massimo delle nostre forze dati i diversi infortunati ed influenzati”.

“Uno di questi è quello Di Palma che ha oggi giocato nonostante la febbre ed è andato in gol ma poi a fine primo tempo è uscito perchè non stava bene. È stato anche un bel gol, siglato andando in scivolata su un cross basso dalla destra anticipando difensori e portiere avversario. Abbiamo così chiuso il primo tempo in vantaggio”.

“Nella ripresa abbiamo un po’ abbassato la guardia, loro sono entrati con la voglia di trovare il pareggio e ci hanno schiacciato dietro perciò le nostre opportunità le costruivamo in contropiede. Su una di queste ripartenze abbiamo messo a segno il 2-0 con il bel diagonale di Lugnan. C’è entusiasmo perchè la classifica è molto migliorata rispetto all’inizio del girone di ritorno però ora affronteremo alcune delle squadre più forti del girone, speriamo di riuscire a fare dei punti importanti”.