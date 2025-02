Eccellenza. L’Olginatese s’impone 2-0 sulla Colognese

La squadra di Sorti vince 2-0 lo scontro salvezza con la Colognese

La Luciano Manara perde 3-0 contro la Trevigliese

OLGINATE – Giornata positiva solo per una delle due squadre lecchesi impegnate in Eccellenza. Si tratta dell’Olginatese di Manuele Sorti che vince l’importantissimo scontro diretto in zona salvezza, riducendo il gap di punti – sei – che separano proprio le due formazioni oggi in campo al Facchetti di Cologno Al Serio.

Inoltre, la formazione bianconera è stata l’unica a vincere tra le sette squadre che militano in bassa classifica guadagnando così tre punti su tutte. La partita si conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei lecchesi. Di Palma ha aperto le marcature nel primo tempo e nella ripresa ha raddoppiato Lugnan.

“Una vittoria meritata – commenta il direttore generale Fabio Galbusera – abbiamo messo in campo tutto quello che non avevamo messo settimana scorsa. Grinta, coraggio e voglia di vincere. Era fondamentale prendere tre punti qui, se non lo avessimo fatto si sarebbe ulteriormente allungata la distanza che ci separa proprio da loro, che già è ampia”.

“È stata una vittoria di squadra ed abbiamo giocato da squadra che si deve salvare partita quindi di contenimento e di ripartenza. Dopo il vantaggio, nel secondo tempo loro hanno premuto di più, ma noi abbiamo tenuto e trovato il gol al 90′. Una gara di grande intensità in mezzo al campo, ma non abbiamo mai rischiato tranne che sul 2-0, e il nostro portiere ha fatto una grande parata”.

“Sappiamo che ogni partita sarà una finale e non possiamo permetterci passi falsi, siamo in questa situazione e daremo tutto per uscirne fino alla fine. La prossima sarà contro la Fc Milanese, una squadra in crisi ma da non sottovalutare, dovremo portare a casa altri tre punti rilevanti per la nostra classifica, senza deconcentraci”.

Cade, invece, la Luciano Manara contro la Trevigliese, dopo il punto ottenuto la settimana scorsa contro la Cisanese. La squadra del nuovo allenatore Sibio incassa 3 reti in trasferta siglate, in ordine, da Pesenti, Meda e Ruggeri.