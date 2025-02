Eccellenza. Pareggio senza reti tra Olginatese e Tritium

Solo un punto per la squadra di Sorti nello scontro diretto in zona play-out

La Luciano Manara perde 2-0 contro il Tribiano

OLGINATE – Nella 24^ giornata del girone B di Eccellenza arriva solo un punto per le due formazioni lecchesi, a conquistarlo è l’Olginatese che pareggia 0-0 in trasferta contro la Tritium Calcio, una delle dirette concorrenti per la salvezza. Mentre, la Luciano Manara perde 2-0 contro il Tribiano.

Se i biancoazzurri sono sempre più scivolati indietro in classifica essendo ora al penultimo posto a quota 19, i bianconeri stanno piano piano risalendo in classifica. La partita contro la Tritrium è stata una gara sostanzialmente equilibrata con poche emozioni da entrambe le parti, con un primo tempo molto tattico e combattuto a centrocampo.

Nella ripresa la partita si è accesa anche a causa dell’espulsione di Motta per doppia ammonizione al 60′. L’Olginatese ha dovuto così difendersi in dieci, come nel turno precedente contro il Tribiano, ma ancora una volta la difesa ha retto e non incassato reti per la quarta giornata consecutiva, anche se al 83′ la porta di Colombo ha tremato per il potente tiro di Salom che ha colpito la traversa.

Racconta la gara il direttore generale, Fabio Galbusera: “Direi che è un risultato giusto, una partita molto tattica con poche occasioni da entrambe le parti. Sia per noi che per loro era importante non perdere in quanto militiamo tutte e due in zona play-out. Perciò la partita ha riflesso questa accortezza”.

“Siamo rimasti in dieci per una doppia ammonizione e abbiamo retto bene senza rischiare. Sono comunque contento che abbiamo smosso la classifica, e soprattutto di non avere preso gol. La difesa con l’arrivo di Sangrillo ha davvero fatto un bel passo in avanti, infatti non incassiamo reti da quattro turni. Questo è fondamentale data la nostra situazione in classifica”.

Chi, invece, non riesce più a smuovere la classifica è la Luciano Manara che nel girone di ritorno ha ottenuto solo 4 punti su sette incontri disputati. Un bottino troppo misero per puntare a salvarsi direttamente o anche solo per accedere ai play-out che ora sono distanti sei lunghezze.

Nella gara interna col Tribiano i bersaglieri hanno incassato nel primo tempo le reti di Paparella al 21′ e Romanini al 38′. Nella ripresa la squadra di casa non è riuscita a riaprire la partita approfittando di un calo di tensione dei milanesi. Servirebbe una scossa ai ragazzi di Sibio che potrebbe arrivare la settimana prossima nel derby tutto lecchese con l’Olginatese.