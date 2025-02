Eccellenza. Terzo successo filato per l’Olginatese di Sorti

L’Olginatese vince 2-0 in trasferta contro il Tribiano

Perde la Luciano Manara sconfitta 2-1 dalla FC Milanese

OLGINATE – Terzo successo consecutivo l’Olginatese di Manuele Sorti che vince 2-0 in trasferta contro il Tribiano. I bianconeri stanno facendo un ottimo girone di ritorno ed accumulando punti importanti per la corsa salvezza. Infatti, nelle 6 partite giocate da gennaio in poi i lecchesi hanno conquistato 11 punti figli di tre vittorie e due pareggi, conseguendo una sola sconfitta contro la Trevigliese.

Un ottimo bottino soprattutto in confronto allo scarso rendimento di inizio girone d’andata. Difatti, l’Olginatese aveva ottenuto solo quattro punti in sei gare. Ora, i bianconeri sono ancora al terzultimo posto in classifica ma, hanno considerevolmente ridotto il gap con le avversarie che li precedono, la Colognese è un punto di distanza e il Tritrium, prossima sfidante, a due.

Nella partita odierna l’Olginatese è andata in vantaggio al 10′ con una bella azione corale finalizzata da Lugnan, il miglior marcatore stagionale dei suoi. Poi, però, è stato espulso il portiere lecchese per aver toccato la palla di mano fuori dall’area, al suo posto è entrato il secondo Colombo.

I padroni di casa forti della superiorità numerica hanno riempito la metà campo avversario ma, la squadra di Sorti si è compattata bene in difesa senza lasciare spazio di manovra al Tribiano. Al 25′ della ripresa l’Olginatese ha trovato il raddoppio grazie ad un veloce contropiede messo a segno da Tironi. Alla mezz’ora è anche tornata la parità numerica per un’altra espulsione, e la gara si è aperta con diverse azioni da una parte e dall’altra ma il risultato non è più cambiato.

Soddisfatto il direttore generale Fabio Galbusera: “Siamo contenti per come è arrivata la vittoria, sotto di un uomo i ragazzi si sono compattati aiutandosi a vicenda senza lasciare spazi agli avversari. Abbiamo sofferto fin quando non è tornata la parità numerica ma abbiamo meritato i tre punti”.

“Poi, ovviamente, è una vittoria importante per la classifica e la terza consecutiva anche senza subire gol. Nelle ultime sei ne abbiamo preso solo due dalla Trevigliese. Stiamo migliorando e i ragazzi sono diventati consapevoli della loro forza. Gli innesti del mercato hanno aiutato ma anche il mister sta facendo un buon lavoro. Dobbiamo andare avanti così. Adesso abbiamo una serie di tre partite fondamentali in cui dovremo fare più punti possibili per uscire dalla zona rossa: Tritium, Arcore e Manara”.

Tutt’altro umore in casa della Luciano Manara che perde fuori casa contro la FC Milanase formazione che non vinceva da ben undici partite ma contro i biancoazzurri ha ritrovato i tre punti grazie alla doppietta di Mitrovic, il gol di Lozza accorcia le distanze ma non cambia il risultato negativo.