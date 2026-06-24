Enduro. Matteo Spreafico secondo alla terza prova del campionato emiliano categoria Ospiti

La gara è andata in scena domenica a Prignano sulla Secchia
Un ottimo secondo posto, tenuto stretto ai denti, nonostante una brutta caduta finale
COLLE BRIANZA – Una gara difficile e combattuta conclusa con un secondo posto tenuto stretto ai denti anche dopo una brutta caduta. Medaglia d’argento per Matteo Spreafico domenica scorsa, 21 giugno, a Prignano sulla Secchia, dove è andato in scena la terza prova del campionato regionale enduro FMI dell’Emilia Romagna, ospitata dal Moto Club Il Monte.
Il giovane e talentuoso pilota brianzolo, tesserato per il Mc Bergamo Scuderia Presolana, ha gareggiato con la sua Fantic 310 nella categoria ospiti, mettendo in mostra le proprie capacità.
“E’ stata una gara penalizzata dal gran caldo, su un terreno molto difficile – racconta papà Cristian, a sua volta campione di enduro, al suo fianco in tutte le trasferte -. Nell’ultima speciale è caduto, demolendo di fatto la moto, ma è riuscito a completare la gara in seconda posizione, difendendo il risultato”.
Una prova di caparbietà e determinazione che lascia quindi ben sperare per il prosecuzione della carriera sportiva.
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