Enduro. Ottima prova per Cristian Spreafico e il figlio Matteo alla tappa di Gussola

Splendido primo posto per Matteo Spreafico mentre papà Cristian amministra la gara e si accontenta dell’argento

Papà e figlio guidano le classifiche delle rispettive categorie del campionato di enduro quando manca una sola giornata alla fine

COLLE BRIANZA – Un primo e un secondo posto al 16° Enduro del Casalasco – Trofeo Marco Pezzani nell’ambito della tappa del campionato regionale di enduro andata in scena a Gussola nel Cremonese domenica scorsa, 12 ottobre. E’ il ricco bottino che la famiglia Spreafico ha portato a casa, anche questa volta, grazie alle ottime performance, nelle rispettive categorie, di padre e figlio.

“Ho sofferto un po’ il terreno, molto diverso dai nostri e non particolarmente adatto al mio stile di guida” ammette papà Cristian, soddisfatto comunque del secondo posto conquistato con la sua Husquarna 250. Una medaglia d’argento che permette al motociclista tesserato al Moto Club di Treviglio di mantenersi alla testa della classifica della categoria Veteran Due Tempi, con nove lunghezze di vantaggio a una giornata dal termine del campionato. “Adesso devo solo amministrare il vantaggio ed è quello che ho già fatto domenica”.

Non c’è stato invece confronto per gli avversari nella categoria under 23 dove gareggia Matteo, pilota del moto club Bergamo Scuderia Presolana Enduro alla guida di una Gasgas 250 quattro tempi. “E’ stato molto bravo perché anche per lui questo tipo di terreno non è il preferito. Nonostante ciò, è riuscito a dominare il percorso vincendo meritatamente”.

Ora la testa è già proiettata all’ultima sfida di campionato con gli Spreafico, padre e figlio, in testa alle rispettive classifiche.