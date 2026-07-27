Equitazione. La lecchese Greta Lepratti è campionessa d’Europa Young Rider

Ad Hagen l’amazzone lecchese ha conquistato il titolo individuale in sella a Mercy Van’t Ruytershof, riportando l’Italia al successo europeo dopo 22 anni

Greta Lepratti: “Mercy ha affrontato tutti e cinque i percorsi senza errori. La pressione era molto alta, ma sono riuscita a mantenere la concentrazione”

MALGRATE – L’Italia torna sul gradino più alto del podio europeo del salto ostacoli Young Rider dopo 22 anni e lo fa grazie a Greta Lepratti, amazzone di Malgrate, che ad Hagen, in Germania, ha conquistato la medaglia d’oro individuale ai Campionati Europei FEI Jumping Young Riders 2026 in sella a Mercy Van’t Ruytershof.

Per l’equitazione azzurra si tratta di un risultato destinato a entrare nella storia recente della disciplina. L’ultimo titolo europeo individuale nella categoria Young Rider risaliva infatti al 2004, quando Andrea Herholdt, in sella a Nanta, si impose a Vilamoura. Sul podio di Hagen, alle spalle della coppia italiana, si sono classificati l’irlandese Tom Wachman con Do It Easy, medaglia d’argento, e la tedesca Noora von Bülow con Primavera, bronzo.

Il titolo è arrivato al termine di un campionato lungo e impegnativo, disputato nell’arco di sei giorni e articolato su cinque percorsi. Greta Lepratti e Mercy Van’t Ruytershof hanno chiuso la rassegna senza commettere errori, costruendo il successo prova dopo prova. “Abbiamo iniziato martedì e concluso domenica (ieri, il 26 luglio, ndr). Mercy ha affrontato tutti e cinque i percorsi senza errori: siamo partiti con un quarto posto nella prima prova e siamo riusciti a mantenere quel risultato fino alla fine. È stato determinante per conquistare questa medaglia”, racconta l’amazzone.

La giovane lecchese sottolinea come il risultato sia il frutto di una preparazione iniziata molti mesi prima e del lavoro condiviso con il proprio staff. “Gli avversari erano davvero molto forti. Ci siamo preparati fin dall’inizio dell’anno con tutto il team per arrivare pronti a questo appuntamento, ma sapevamo che, oltre a fare bene, avremmo dovuto confrontarci con un livello altissimo”.

Determinanti, oltre alla qualità tecnica della coppia, sono state anche la capacità di gestire la pressione e la continuità dimostrata lungo tutta la competizione, aspetti che hanno consentito all’amazzone di Malgrate di confermarsi ai vertici della categoria. “Sono davvero soddisfatta sia delle mie prestazioni sia di quelle del mio cavallo. La pressione era molto alta, ma sono felice di essere riuscita a mantenere la concentrazione in tutti i percorsi”.

Con questa vittoria Greta Lepratti riporta il tricolore sul gradino più alto del podio europeo Young Rider dopo oltre due decenni e firma uno dei risultati più significativi degli ultimi anni per il movimento equestre italiano.