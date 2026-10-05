“Esplora lo Sport”, a Lecco oltre 200 studenti tra gioco, sport e ricerca

Pallavolo, ginnastica, badminton, arrampicata, sci nordico e basket tra le discipline proposte

Il progetto punta a ridurre le barriere alla partecipazione e a rendere l’attività motoria accessibile anche nei contesti più fragili

LECCO – Scoprire nuove discipline sportive, incontrare le associazioni del territorio e sperimentare attraverso il gioco alcune tecnologie dedicate all’attività motoria. È stato questo il filo conduttore di “Esplora lo Sport”, il campus ospitato venerdì 2 ottobre dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’iniziativa rientra nel progetto Emblematico Maggiore “INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto”, finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato da Univerlecco. Una mattinata che ha portato negli spazi del Polo oltre 200 studentesse e studenti, coinvolti in dimostrazioni e prove pratiche attraverso diverse discipline.

A rendere possibile l’esperienza è stata la partecipazione di Pallavolo Picco Lecco, Ghislanzoni GAL, Badminton & Croquet Club Lecco, Ragni di Lecco, Oltretutto 97, Nordik Ski Valsassina e Basket Lecco. A seguire i gruppi tra le diverse postazioni e a supportare le attività sono stati gli studenti volontari del Politecnico di Milano.

Un ruolo importante nella costruzione della giornata è stato svolto anche da Elvio Frisco, già direttore provinciale di Special Olympics e già delegato provinciale CONI Lecco, e da Tommaso Mattioli, referente della Rete Competenze per lo Sport a Scuola dell’UST di Lecco. Il loro contributo ha riguardato il coinvolgimento delle associazioni sportive e i rapporti con gli istituti scolastici, favorendo la costruzione di una proposta condivisa con il territorio.

Accanto alla pratica sportiva, il campus ha rappresentato anche un’occasione di sperimentazione. Gli studenti hanno potuto provare, attraverso il gioco, alcune tecnologie dedicate all’attività motoria, con il coinvolgimento del gruppo di ricerca dello Human Performance Lab del Polo di Lecco.

L’attività fa parte di “Ecosistema scuola, sport e inclusione”, una delle azioni previste dal progetto INSIEME, alla quale lavorano Polo territoriale di Lecco, IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia, ATS Brianza e Auser. L’obiettivo è ampliare le opportunità di movimento per bambini e ragazzi e ridurre le barriere alla partecipazione, con una particolare attenzione ai contesti più fragili.

La giornata al campus non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma una prima fase del percorso di ricerca e sperimentazione. La partecipazione degli studenti ha permesso di osservare quali giochi suscitano maggiore interesse, fornendo indicazioni utili per orientare la scelta delle tecnologie sulle quali concentrarsi nelle successive attività.

Il progetto prevede infatti di portare successivamente nelle scuole le attività e gli strumenti individuati, adattandoli agli spazi disponibili. L’obiettivo è favorire la pratica motoria anche in contesti non convenzionali e negli istituti che non dispongono di una palestra.

“INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto” è un progetto triennale che mette insieme ricerca, innovazione tecnologica e interventi sociali con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e rendere il movimento accessibile a tutte le età, dai bambini agli anziani e alle persone fragili.

Il programma comprende diverse azioni: spazi e attività motorie inclusive nelle scuole, parchi attrezzati con strumenti digitali per favorire una vita attiva, oltre a palestre e percorsi personalizzati nelle RSA e nei centri clinici.

Il partenariato riunisce Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, CNR – sede di Lecco, IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia, IRCCS INRCA, Fondazione Valduce – Centro di Riabilitazione Villa Beretta, Fondazione Don Carlo Gnocchi, ATS Brianza, ASST Lecco e Auser.

Il progetto, coordinato da Univerlecco, può inoltre contare sulla collaborazione istituzionale di Sport e Salute. “Esplora lo Sport” rappresenta così una delle prime occasioni concrete per mettere in relazione il mondo della ricerca, quello scolastico e le realtà sportive del territorio, con l’obiettivo di costruire strumenti e opportunità di movimento sempre più accessibili.