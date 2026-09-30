“Esplora lo Sport”, al Politecnico di Lecco una mattinata tra sport e inclusione

Venerdì 2 ottobre le scuole primarie e secondarie di primo grado potranno cimentarsi in diverse discipline sportive

L’iniziativa rientra nel progetto Emblematico Maggiore INSIEME e nella Settimana Europea dello Sport

LECCO – Una mattinata per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva, sperimentando discipline diverse e mettendo al centro inclusione e partecipazione. È questo l’obiettivo di “Esplora lo Sport”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto Emblematico Maggiore INSIEME, finanziato da Fondazione Cariplo, e organizzata dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

L’appuntamento è in programma venerdì 2 ottobre, dalle 9 alle 13, negli spazi del Campus di Lecco, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport 2026.

L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado e propone una mattinata interamente dedicata alla pratica motoria e all’inclusione. Grazie alla collaborazione con numerose associazioni sportive del territorio, alunne e alunni potranno cimentarsi direttamente in diverse discipline sportive.

Il programma permetterà agli studenti di sperimentare attività differenti, tra cui pallavolo, basket, badminton, tennis da tavolo, skiroll e arrampicata.

L’obiettivo della giornata è offrire alle giovani generazioni un’occasione per conoscere e provare discipline diverse, attraverso un’esperienza pratica all’interno del Campus lecchese. La proposta si inserisce nel calendario della Settimana Europea dello Sport 2026 e nel percorso del progetto Emblematico Maggiore INSIEME.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a venerdì 9 ottobre 2026.