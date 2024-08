Euro’Meet 2024: Lecco si prepara ad accogliere l’evento sportivo dell’anno

Da martedì 10 a giovedì 12 settembre

L’evento è dedicato agli sport outdoor per incentivare uno stile di vita sano e sostenibile

LECCO – La provincia di Lecco è pronta ad accogliere Euro’Meet 2024, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, in programma dal 10 al 12 settembre. Questo appuntamento sarà un punto di riferimento per la discussione e l’esplorazione di temi cruciali come sostenibilità, benessere e inclusione, con un focus sugli sport outdoor e le innovazioni tecnologiche ad essi connesse.

Euro’Meet 2024 avrà il suo cuore pulsante al Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Lecco, coinvolgendo l’intera provincia con la partecipazione di realtà e associazioni sportive locali. L’evento prevede una serie di attività variegate, tra cui venti società sportive che nei pomeriggi offriranno ai partecipanti la possibilità di scoprire e sperimentare sport e attività strettamente legati al territorio lecchese.

Il programma include anche sedici workshop, guidati da esperti e accademici di rilievo internazionale, che offriranno spunti di riflessione e discussione approfondita sui temi di rilevanza per il futuro degli sport outdoor.

Tra gli illustri relatori figurano Diane Crone, professoressa in Exercise and Health presso la Cardiff Metropolitan University e Direttrice del Centre for Health, Activity and Wellbeing Research (CAWR), e Jana Janotova, Responsabile del Coinvolgimento per Sports for Nature presso l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Le loro partecipazioni arricchiranno ulteriormente le discussioni, apportando competenze e prospettive uniche.

L’evento ha ricevuto il supporto da parte delle istituzioni locali e degli sponsor, Provincia di Lecco, ENOS (European Network for Outdoor Sports), Regione Lombardia, Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Lecco e Univerlecco, la Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confapi Lecco e Sondrio, e Silea. Questi sostegni testimoniano l’importanza di Euro’Meet Lecco 2024 come opportunità per valorizzare il territorio e promuovere le sue eccellenze.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale