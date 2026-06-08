Europei di corsa in montagna: bronzo del lecchese Andrea Elia

Sette medaglie per gli azzurri: un oro, tre d’argento, tre di bronzo. Terzo posto per l’Italia

Per i lecchesi 15° posto di Marta Tentori, 26° di Ilaria Artusi 26, mentre Lorenzo Beltrami non termina la gara

KOMNIK (SLOVENIA) -Tre giorni di gare, in Slovenia, per il Campionato Europeo di corsa in montagna: venerdì le gare in salita (4 km per gli Under 20 e 9 km per Seniores m/f); sabato le gare trail di 52km e domenica le gare di salita e discesa (6 km per gli Under 20 e 13 km per i Seniores).

Sette medaglie per gli azzurri, venerdì nelle gare di sola salita uno splendido bronzo per il lecchese Andrea Elia (La Recastello) capace di correre forte i 9 km in 51’40”, titolo europeo all’inglese Jacob Adkin in 49’21”, argento allo svedese Petter Engdahl in 51’28”. Medaglia di bronzo per gli azzurri con 32 punti, vince la Svizzera con 21 punti, secondo posto dalla Francia con 29 punti.

Sabato Daniel Pattis dopo 52km deve cedere solamente al francese Frederic Tranchand in 3h55’14, l’azzurro chiude al 2° posto in 3h59’54, chiude il podio un altro francese, Antonie Charvolin, in 4h05”13. Al 14° posto Cristian Minoggio in 4h17’35, al 29° posto Gianluca Ghiano in 4h26’45, non è riuscito a concludere la gara il lecchese Lorenzo Beltrami (La Recastello) per un problema per un piede. Nella classifica per nazioni, vince la Francia con 11 punti, al secondo posto la Polonia con 24 punti, chiude il podio la Spagna con 32 punti, al quarto posto l’Italia con 45 punti.

Nella giornata di domenica l’Italia chiude al primo posto tra le nazioni nella gara di 13km salita e discesa, 20 punti per gli azzurri, al secondo posto la Svizzera con 26 punti, chiude il podio la Spagna con 38 punti.

Per quanto riguarda i risultati dei lecchesi, venerdì, 15° posto per Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Under 20, che chiude i 4km tutti in salita in 24’45”, a vincere il titolo la tedesca Gloria Herold e la ceca Anna Kynclova con 21’53”, bronzo per la tedesca Julia Ehrle con 22’28”. Medaglia di bronzo per le azzurre con 33 punti, al primo posto la Germania con 13 punti, argento per la Francia con 27 punti.

Domenica, nella 6km salita e discesa categoria Under 20, Ilaria Artusi (Bracco Atletica) chiude al 26° posto con 32’44”, a vincere il titolo ancora un’altra tedesca, Juliq Ehrle, in 28’21”, argento per l’ungherese Agosta Azabo in 28’09”, chiude il podio la spagnola Sofia Rubio in 29’16”. Peccato per l’Italia, le due migliori azzurre erano nei primi posti dopo 2km, ma sbagliano percorso insieme ad altre atlete, tratte in inganno da una segnalazione errata mentre erano in lotta per le prime posizioni. Nella classifica per nazioni vince la Francia con 23 punti, argento per la Spagna con 34 punti, chiude il podio la Svizzera con 38 punti, l’Italia chiude la 10° posto con 91 punti.

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