Fabio Bassignana campione del mondo: Italia d’oro nel Team Relay

È il risultato più prestigioso di un Mondiale di mountain bike che ha regalato forti emozioni al team KTM PROTEK ELETTROSYSTEM. Sul tradizionale tracciato della Val di Sole, modificato in alcuni punti per renderlo ancora più tecnico e spettacolare, sono stati cinque gli atleti della squadra convocati in azzurro: Marika Celestino, Nicole Azzetti, Fabio Bassignana, Giulio Peruzzo e Riccardo Fasoli.

La settimana iridata è iniziata nel migliore dei modi proprio con il Team Relay. Bassignana è stato inserito nel sestetto scelto per rappresentare l’Italia nella staffetta. Una prova costruita sul lavoro collettivo, con ogni frazionista impegnato a mettere il successivo nelle condizioni migliori.

Quando è arrivato il suo turno, Bassignana ha affrontato la frazione decisiva in sella alla sua KTM Scarp Evo II. Il portacolori del KTM PROTEK ELETTROSYSTEM ha completato la rimonta degli azzurri e si è presentato sul rettilineo finale da leader. Poi le braccia al cielo e la certezza del titolo: Italia campione del mondo.

Un successo dal peso particolare, perché interrompe un’attesa lunga 13 anni per il Team Relay italiano.

“È difficile descrivere quello che ho provato quando ho capito che potevo arrivare al traguardo e alzare le braccia con la maglia della Nazionale – racconta Fabio Bassignana –. Questo titolo è di tutta la squadra. Ognuno di noi ha dato tutto nella propria frazione e io ho avuto l’onore e la responsabilità di completare il lavoro. Diventare Campione del Mondo davanti al pubblico della Val di Sole è un’emozione che porterò sempre con me. Ringrazio la Nazionale, i miei compagni e KTM PROTEK ELETTROSYSTEM per tutto il lavoro che c’è dietro a questo risultato.”

Grande soddisfazione anche per Fabrizio Pirovano, patron di KTM PROTEK ELETTROSYSTEM: “Vedere Fabio tagliare quel traguardo a braccia alzate con la maglia azzurra è stata un’emozione enorme. Un Campionato del Mondo premia l’atleta, ma anche il lavoro, la passione e i sacrifici fatti ogni giorno. Fabio ha dimostrato ancora una volta il suo valore e siamo orgogliosi che un nostro atleta abbia contribuito a riportare l’Italia sul tetto del mondo nel Team Relay dopo 13 anni. È una vittoria che sentiamo anche un po’ nostra e che ci dà ancora più motivazione per continuare a investire sui giovani.”

Il Mondiale ha però messo alla prova anche gli altri portacolori della squadra.

Nella gara Junior femminile, Nicole Azzetti parte bene, ma a metà competizione viene coinvolta in una caduta dopo che un’avversaria sbaglia traiettoria e la tocca. Riesce comunque a ripartire e a recuperare diverse posizioni, chiudendo il suo Mondiale al 24° posto.

Tra gli Junior uomini è impegnato il bergamasco Riccardo Fasoli, al primo anno nella categoria. Partito dalle retrovie, nelle prime fasi viene ulteriormente rallentato dalla caduta di alcuni atleti davanti a lui e si ritrova praticamente in ultima posizione. Da lì comincia una rimonta costruita pedalata dopo pedalata. A due giri dalla conclusione raggiunge la 18ª posizione, prima di pagare nel finale lo sforzo e un po’ di inesperienza. Il risultato finale è il 25° posto.

Nella prova Under 23 femminile, Marika Celestino affronta la gara con l’obiettivo di onorare la maglia azzurra. Dopo un primo giro utile anche per prendere le misure a un percorso particolarmente esigente, la bergamasca aumenta progressivamente il ritmo e comincia a recuperare posizioni. Giro dopo giro completa la rimonta fino al 24° posto. Al termine della gara arrivano anche i complimenti alla compagna di Nazionale Valentina Corvi, vincitrice della maglia di Campionessa del Mondo Under 23.

Nella gara Under 23 maschile sono due i portacolori KTM PROTEK ELETTROSYSTEM al via: il Campione Italiano Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo.

Bassignana parte forte, inserendosi subito tra i primi dieci. Peruzzo è invece coinvolto in una caduta dopo appena 100 metri ed è costretto a ripartire praticamente dal fondo del gruppo.

A metà del primo giro arriva un altro imprevisto per Bassignana. Una disattenzione provoca una scivolata: Fabio colpisce violentemente la coscia e nell’impatto rompe anche due raggi. Nonostante il dolore e il problema meccanico, il neo Campione del Mondo del Team Relay riparte. Perde alcune posizioni, deve gestire il dolore, ma continua fino al traguardo, chiudendo la prova al 18° posto.

Grande rimonta anche per Peruzzo. Dopo l’incidente iniziale, il portacolori del team continua a recuperare posizioni giro dopo giro. Alla fine chiude 16° e primo degli italiani, completando una prova di carattere.

“Torniamo dalla Val di Sole con un titolo mondiale e con cinque ragazzi che hanno dato tutto per la Nazionale – conclude Fabrizio Pirovano –. Al di là delle classifiche, sono orgoglioso del modo in cui hanno corso. Nicole, Riccardo, Marika, Giulio e Fabio non hanno mai mollato, anche quando cadute, problemi e fatica hanno complicato le loro gare. È questa la mentalità che vogliamo vedere nei nostri atleti. E naturalmente il titolo mondiale conquistato da Fabio nel Team Relay rende questo Mondiale indimenticabile per tutta la nostra squadra.”