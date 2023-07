Federico Murero e Tania Molinari vincono il Triathlon Sprint Città di Lecco

Al femminile brilla la lecchese Federica Frigerio che conquista la medaglia di bronzo

Il lungolago di Lecco si è trasformato in un grande palcoscenico sportivo per la gara targata Spartacus Events

LECCO – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all’edizione 2023 del Triathlon Sprint Città di Lecco – 22° Memorial Matteo Rigamonti, evento ormai tradizionale del calendario di triathlon, organizzato da Spartacus Events, che ha radunato sul lungolago della nostra città tantissimi atleti (circa 350), oltre agli appassionati della dura disciplina.

Nuoto, bici e corsa rispettivamente sulle distanze di 750 metri, 20 chilometri e 5 chilometri. Partenza della frazione di nuoto all’altezza della piattaforma a lago (zona cambio nei pressi del Monumento ai Caduti), quattro giri da 5 chilometri sempre sul lungolago per la frazione in bici, mentre per i 5 chilometri di corsa gli atleti hanno sconfinato fino al lungolago si Malgrate.

Dopo il successo dello scorso anno, Federico Murero (Tri Team Brianza) concede il bis prendendo il largo nella frazione di corsa e chiudendo con il crono di 52’52”. Dietro di lui Federico Spinazzè (Silca Ultralite) in 53’41”, mentre sul gradino più basso del podio c’è Lorenzo De Gregorio (Granbike Triathlon) in 53’24”.

“L’anno scorso ho vinto qui a Lecco come outsider, mentre quest’anno sono partito con la consapevolezza di poterlo fare soprattutto perché in stagione ho vinto altre gare, come Bardolino – ha detto Murero all’arrivo -. Sono contentissimo perché nell’albo d’oro di questa gara tanti campioni hanno scritto il loro nome. Sono cinque anni che faccio triathlon, io e il mio allenatore ci abbiamo sempre creduto, la motivazione c’è stata sin dal primo minuto, ma vincere non è mai facile, oggi ce l’ho fatta”.

Dopo la gara top maschile è andata in scena la gara femminile che ha visto Tania Molinari (Piacenza Trivittorino) tagliare il traguardo a braccia alzate in 58’37” davanti a Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) in 59’08”. Splendida medaglia di bronzo alla lecchese Federica Frigerio, della società bresciana Venus Triathlon, che sulle strade di casa ha conquistato il terzo posto in 1h01’04”.

Una splendida giornata di sport con la città di Lecco che, ancora una volta, si è mostrata nella sua veste più bella per accogliere centinaia di atleti.

