Festa Provinciale del Ciclismo 2019: premiati i giovani campioni

Grande festa sabato pomeriggio per il ciclismo lecchese presso la sala Don Ticozzi

Soddisfatto Bonacina, presidente del Comitato Provinciale della Federciclismo Lecco: “Chiudiamo la stagione 2019 in positivo”

LECCO – Grande partecipazione alla Festa Provinciale del Ciclismo 2019 che si è svolta, sabato, in sala Don Ticozzi, a Lecco, alla presenza di numerosi atleti, dirigenti, allenatori e appassionati di ciclismo.

“Chiudiamo la stagione 2019 in positivo – ha dichiarato Alessandro Bonacina, presidente del Comitato Provinciale della Federciclismo Lecco – I numeri sono positivi, sia per quanto riguarda il numero di atleti tesserati, aumentato dell’8% rispetto al 2018, sia per quanto concerne le società che sono rimaste invariate. Anche il palinsesto delle gare è rimasto invariato anzi, siamo riusciti ad incrementarlo grazie alla collaborazione con Como, con l’introduzione, per la categoria Giovanissimi su strada, di un nuovo circuito di 8 gare. Possiamo pertanto ritenerci soddisfatti con l’auspicio di proseguire con questo trend positivo anche nel 2020″.

Grande giornata quindi, con i campioni di questa stagione che sono sfilati sul palco per le premiazioni. Sono stati infatti premiati, per l’Uc Costamasnaga La Piastrella System Car: Agostino Giacomo, Ballabio Benedetta, Bombana Tommaso, Brivio Gloria, Brivio Marco, Carsaniga Riccardo, Cavalli Letizia, Cerri Simone, Cescato Martino, Colombo Sofia, Fumagalli Riccardo, Galbiati Giorgio, Lombardini Nicole, Maggioni Nicolò, Maggioni Matteo, Meneghetti Alessandro, Pandini Tommaso, Panzeri Davide, Pavesi Andrea, Pioselli Lorenzo, Pozzi Ginevra, Rampoldi Federico, Ribolzi Tommaso, Riva Francesco, Sava Alessandro, Sava Massimo, Seregni Matilda, Valsecchi Pietro Giovanni, Valsecchi Karol.

Per l’US Cassine De Bracchi: Beretta Alessio, Bianchini Sofia, Centemero Andrea, Ferranti Matteo, Fumagalli Andrea, Grigi Davide, Pozzi Chiara, Pirovano Mattia, Viganò Michele, Villa Giorgio.

Quindi, per il Team Marville: Castelletti Andrea; per Quota 20 Bmx Garlate: Bonanomi Andrea, Radaelli Marco; per Raptors Bike: Benedusi Bruna; per il BMT Valsassina: Berera Michele; per Vam Race: Bartesaghi Giovanni; per Torrevilla Bike: Calvetti Serena, Huez Emanuele, Motalli Letizia, Tabacchi Mirko, Valerio Domenico; per Kometa Cycling Academy: Colella Filippo, Colombo Andrea, De Rosa Alessandro; per il Team Alba Orobia Bike: Agazzi Guglielmo, Allocca Fiammetta, Barbu Tatomir Dariana, Ferriolo Alessandra, Galbiati Alex, Giovannini Marika, Guercilena Marco, Manganini Gabriele, Pin Gabriele, Ravasio Mario, Sala Samuele, Scaccabarozzi Simone, Stella Christian, Villa Sofia; per Sirone Bike: Castellucci Alma, Ferrara Giorgio.

Premiato il giudice di gara: Motta Sandro; mentre sono stati premiati con la consegna della maglia di Campione regionale: Riccardo Carsaniga, Paolo Panzeri, Giacomo Agostino (UC Costamasnaga), Pozzi Chiara (US Cassina de Bracchi). Infine, ma non da ultimo, è stato consegnato il premio Cattaneo Emilio alla memoria al direttore di corsa Franco Binda.