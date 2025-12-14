Festa Provinciale del Ciclismo 2025, Lecco celebra i suoi campioni

Sala Don Ticozzi gremita per la cerimonia con istituzioni e vertici federali

Il presidente Alessandro Bonacina soddisfatto per una stagione intensa, fatta di impegno, passione e risultati

LECCO – La Festa Provinciale del Ciclismo 2025 ha rappresentato un momento di forte partecipazione e identità sportiva per il territorio lecchese. Oggi pomeriggio, la Sala Don Ticozzi di Lecco ha accolto una platea numerosa e attenta, composta da dirigenti, tecnici, famiglie, appassionati e protagonisti del movimento ciclistico locale, a conferma della vitalità di uno sport che in provincia di Lecco continua a essere un punto di riferimento educativo e agonistico.

L’appuntamento, che si è svolto sotto la regia della Federciclismo Lecco presieduta da Alessandro Bonacina, ha celebrato una stagione intensa, fatta di impegno quotidiano, passione e risultati, ma soprattutto ha restituito l’immagine di una comunità unita attorno ai valori del ciclismo. Dai giovanissimi alle categorie assolute, passando per il fuoristrada, la strada e le discipline più tecniche, il mondo dei pedali lecchese ha mostrato ancora una volta la propria capacità di crescere, formare e competere, sostenuto da un tessuto di società e volontari profondamente radicato nel territorio.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stata anche la presenza di numerose autorità istituzionali e sportive, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la centralità del ciclismo nella vita sportiva della provincia. Sono intervenuti il Prefetto di Lecco, dott. Paolo Ponta, la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffmann, il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e l’Assessore all’Educazione e allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri, conferendo ulteriore valore a una giornata non solo celebrativa ma rappresentativa di un movimento riconosciuto anche a livello istituzionale.

Significativa anche la partecipazione della Federazione Ciclistica Italiana, con il Vice Presidente Nazionale e Presidente Regionale FCI, Stefano Pedrinazzi, affiancato dalle Consigliere Regionali Norma Fumagalli e Debora Gatti, dal referente della Commissione Giovanissimi Guido Consonni e dal Tecnico Nazionale Fuoristrada Celestino Mirko. Presenze che hanno evidenziato l’attenzione della Federazione verso l’attività lecchese, in particolare per quanto riguarda la crescita del settore giovanile e lo sviluppo delle diverse discipline.

Presenti inoltre i rappresentanti dei comitati e delle società del territorio e delle province limitrofe, con Arif Messora, Presidente FCI Como, Paolo Pedrazzini, Presidente FCI Sondrio, Marco Cappellini per il GS Alzate Brianza, e il Delegato CONI Daniele Pezzini, a testimonianza di una collaborazione ampia e strutturata tra istituzioni sportive e realtà associative.

È stata una giornata di sport vero, vissuto non solo attraverso i risultati agonistici ma anche grazie al lavoro costante di dirigenti, tecnici e volontari che rendono possibile, anno dopo anno, l’attività ciclistica sul territorio. Un momento di condivisione che ha rafforzato il senso di appartenenza e ha ribadito quanto il ciclismo sia parte integrante della cultura sportiva della provincia di Lecco.

La cerimonia ha avuto infine il merito di guardare avanti, rilanciando entusiasmo e motivazioni in vista delle prossime stagioni. Lecco conferma così il suo ruolo di terra di ciclismo, capace di esprimere competenze, organizzazione e una passione autentica, sostenuta da una comunità che continua a credere nello sport come strumento di crescita, educazione e aggregazione.

TUTTI I PREMIATI

Giovanni Casiraghi

(Premio Emilio Cattaneo)

Squadre vincitrici del Trofeo 30° Gagliardetto :

GS Arrigoni Arredomarket , Pedale Galbiatese , Pedale Lecchese , Team Alba Orobia Bike , Team Biciao , Team Galgiana (Bike Action Team Galgiana) , Torrevilla MTB , US Costamasnaga , US Cassina de’ Bracchi , Velo Club Oggiono

Simone Petilli e Filippo Conca dello Swatt Club

(Campioni Italiani Strada categoria Elite)

Tiziana Finocchio della BMT Valsassina – Santa Cruz BMT

(Campionessa del Mondo categoria Master Woman; Campionessa Italiana Downhill)

Stefano Battistella

(Campione Europeo Downhill categoria Master 6)

Martine Spinello

(Campionessa Italiana Downhill categoria Donna Esordiente)

Patrik Losa della BMT Valsassina – Santa Cruz BMT

(Campione Italiano Trials categoria Juniores; Campione Regionale Trials)

Martino Caslini della Quota 20 BMX Garlate

(Campione Italiano BMX Cruiser categoria Allievi)

Mattia Gaffuri dello Swatt Club (Campione Italiano Gravel categoria Elite)

Alessandro Blanc dello Swatt Club (Campione Italiano Gravel categoria Master 2)

Ettore Fabbro del Torrevilla Bike – KTM Protek Elettrosystem

(Campione Europeo Team Relay; Campione Italiano Short Track; 2° classificato Campionato Italiano Cross Country)

Matteo Siffredi del Centro Sportivo Esercito / Torrevilla Bike – KTM Protek Elettrosystem

(Campione Italiano Cross Country categoria Under 23)

Federico Brava del Torrevilla Bike – KTM Protek Elettrosystem

(Campione Italiano Cross Country categoria Juniores;

2° classificato Campionato Europeo Cross Country;

3° classificato Campionato Italiano Short Track)

Zanotti Juri della Wilier Vittoria Factory Team

(Campione Europeo Team Relay XCR categoria Elite;

Campione Italiano Short Track;

2° classificato Campionato del Mondo Team Relay;

2° classificato Campionato Italiano Cross Country)

Filippo Cazzaniga e Matteo Jacopo Gualtieri dell’ UC Costamasnaga

(Campioni Italiani a Staffetta – Comitati XCR categoria Allievi)

Lorenzo Malinverno dello Swatt Club

(Campione Italiano Cronometro Individuale categoria Master 1)

Paolo Gilardoni dello Swatt Club

(Campione Italiano Cronometro Individuale categoria Master 2)

Matteo Maggioni del Pedale Senaghese

(Campione Italiano Velocità a Squadre categoria Allievi;

Campione Provinciale Strada categoria Allievi)

Matteo Valsecchi del Lissone MTB

(Campione Italiano Gravel categoria Master 1;

2° classificato Campionato Italiano Cross Country;

1° classificato Campionato Regionale XCP)

Riccardo Panizza del Team Comobike

(Campione Italiano Cross Country categoria Master 2;

Campione Italiano Eliminator)

Marta Pavesi della Top Girls Fassa Bortolo

(Campionessa Italiana Velocità a Squadre categoria Donne Under)

Campioni Provinciali

Simone L. Scaccabarozzi del Team Alba Orobia Bike

(Campione Provinciale Cronometro categoria Esordienti 1° anno)

Marco Molteni dell’ UC Costamasnaga

(Campione Provinciale Cronometro categoria Esordienti 2° anno;

Campione Provinciale Strada categoria Esordienti 2° anno)

Francesco Riva del GS Alzate Brianza

(Campione Provinciale Strada categoria Esordienti 1° anno)

Mattia Terranova dell’ UC Costamasnaga

(Campione Provinciale MTB categoria Esordienti 1° anno)

Claudio Pizzato del Team Alba Orobia Bike

(Campione Provinciale MTB categoria Esordienti 2° anno)

Nicolò Colombo del KTM Spada Powered by Brenta

(Campione Provinciale MTB categoria Allievi 1° anno)

Morgan Gilardoni dell’ UC Costamasnaga

(Campione Provinciale MTB categoria Allievi 2° anno)

Benedetta Ballabio della KTM Academy Le Marmotte

(Campionessa Provinciale MTB categoria Donne Allieve)

BABY CHALLENGER – TROFEO CAB POLIDIAGNOSTICO

Specialità: Cross Country / Strada

Memorial: Roberto Moioli

Prove

1ª prova – 14 aprile: Pedale Arcorese, Monticello Brianza

2ª prova – 19 luglio: UC Costamasnaga, Costamasnaga

3ª prova – 28 settembre: UC Costamasnaga, Lambrugo

PODI PER CATEGORIA

G6 Femminile

1ª classificata: Elisa Sanna (UC Costamasnaga)

2ª classificata: Elisa Molteni (UC Costamasnaga)

3ª classificata: Giada Stefanoni (UC Costamasnaga)

G5 Femminile

1ª classificata: Carolina Casiraghi (UC Costamasnaga)

2ª classificata: Aurora Frezzato (UC Costamasnaga)

3ª classificata: Chloe Galsiatti (Team Alba Orobia Bike)

G6 Maschile

3° classificato: Mattia Cariotti (UC Costamasnaga)

G5 Maschile

3° classificato: Tommaso Panzeri (UC Costamasnaga)

G4 Maschile

3° classificato: Lorenzo Grigolin (UC Costamasnaga)

G3 Maschile

3° classificato: Pietro Merlini (UC Costamasnaga)

G6 Maschile

2° classificato: Lorenzo Vitale (Team Alba Orobia Bike)

G5 Maschile

2° classificato: Ivan Parlato (Team Alba Orobia Bike)

G4 Maschile

2° classificato: Davide Mambretti (UC Costamasnaga)

G3 Maschile

2° classificato: Diego Rusconi (UC Costamasnaga)

G2 Maschile

2° classificato: Nicolas Castano (UC Costamasnaga)

G6 Maschile

1° classificato: Riccardo Sala (UC Costamasnaga)

G5 Maschile

1° classificato: Valentino Casiraghi (Team Alba Orobia Bike)

G4 Maschile

1° classificato: Pietro Sala (UC Costamasnaga)

G3 Maschile

1° classificato: Samuele Larosa (UC Costamasnaga)

G2 Maschile

1° classificato: Nicolò Castagna (UC Costamasnaga)

G1 Maschile

1° classificato: Davide Sala (UC Costamasnaga)

CLASSIFICA DI SOCIETÀ

1ª classificata: Team Alba Orobia Bike

2ª classificata: UC Costamasnaga

BABY CHALLENGER CROSS COUNTRY – Trofeo CAB Polidiagnostico

Memorial Roberto Moioli

PROVE

1ª prova – 4 maggio: Team Alba Orobia Bike, Robbiate

2ª prova – 15 giugno: US Cassina de Bracchi, Casatenovo

3ª prova – 21 settembre: UC Costamasnaga, Lambrugo

PODI FEMMINILI

Categoria G1 Femminile

1ª classificata: Beatrice Morello (UC Costamasnaga)

Categoria G2 Femminile

1ª classificata: Gloria Caruso (UC Costamasnaga)

2ª classificata: Chiara Magni (Team Alba Orobia Bike)

3ª classificata: Bianca Mauri (US Cassina de Bracchi)

Categoria G3 Femminile

1ª classificata: Aurora Pressato (US Cassina de Bracchi)

2ª classificata: Carol Brambilla (US Cassina de Bracchi)

3ª classificata: Anna Magni (Team Alba Orobia Bike)

Categoria G4 Femminile

1ª classificata: Chloe Galbiati (Team Alba Orobia Bike)

2ª classificata: Giulia Villa (Team Alba Orobia Bike)

3ª classificata: Anna Carnevale (US Cassina de Bracchi)

Categoria G5 Femminile

1ª classificata: Aurora Frezzato (UC Costamasnaga)

2ª classificata: Victoria Caruso (UC Costamasnaga)

Categoria G6 Femminile

1ª classificata: Morena Pressato (US Cassina de Bracchi)

2ª classificata: Agnese Villa (Team Alba Orobia Bike)

PODI MASCHILI

Categoria G1 Maschile

1° classificato: Samuele Giordano (Team Alba Orobia Bike)

2° classificato: Ethan Chiapella (US Cassina de Bracchi)

3° classificato: Matteo Pressato (US Cassina de Bracchi)

Categoria G2 Maschile

1° classificato: Simone Liam Facconi (Team Alba Orobia Bike)

2° classificato: Ettore Riva (Team Alba Orobia Bike)

3° classificato: Pietro Gavinelli (US Cassina de Bracchi)

Categoria G3 Maschile

1° classificato: Simon Toma Gansca (UC Costamasnaga)

2° classificato: Marco Poletto (Team Alba Orobia Bike)

3° classificato: Ruggero Valtolina (Team Alba Orobia Bike)

Categoria G4 Maschile

1° classificato: Mattia Busacca (UC Costamasnaga)

2° classificato: Riccardo Deriu (UC Costamasnaga)

3° classificato: Giorgio Terranova (UC Costamasnaga)

Categoria G5 Maschile

1° classificato: Tobias Stefan Gansca (UC Costamasnaga)

2° classificato: Valentino Casiraghi (Team Alba Orobia Bike)

3° classificato: Michele Gianola (UC Costamasnaga)

Categoria G6 Maschile

1° classificato: Gabriele Poletto (Team Alba Orobia Bike)

2° classificato: Alessio Sironi (UC Costamasnaga)

3° classificato: Giacomo Venturini (UC Costamasnaga)

CLASSIFICA DI SOCIETÀ

1ª classificata: UC Costamasnaga

2ª classificata: Team Alba Orobia Bike

3ª classificata: US Cassina de Bracchi

Tutte le foto (si ringrazia Giancarlo Airoldi)