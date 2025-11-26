Fisky. I Falchi Lecco vincono la classifica di società skyrunning 2025

Risultato di prestigio: “Con la forza del gruppo abbiamo raggiunto un importante obiettivo stagionale”

Sabato a Bergamo la cerimonia di premiazione. Nella top ten anche Osa Valmadrera (5°); Team Pasturo (6°) e Gsa Cometa (10°)

LECCO – I Falchi Lecco vincono la classifica di società skyrunning 2025. La cerimonia di premiazione è in programma nella mattinata di sabato 29 novembre presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo. Sarà un importante momento di incontro al termine di una stagione particolarmente intensa per la Federazione Italiana Skyrunning (Fisky).

Particolare soddisfazione per il nostro territorio che può vantare il successo dell’Asd Falchi Lecco con la bellezza di 5.240 punti, secondo posto per Sport Project Vco Asd (3.414 punti) e terzo posto per Apd Pont Saint Martin Ads (3.319 punti). Da sottolineare, per la nostra provincia, anche lo splendido 5° posto dell’Osa Valmadrera Asd (2.353 punti); il 6° posto del Team Pasturo Asd (2.252 punti) e il 10° posto del Gsa Cometa Ads (1.776 punti). A questo link la classifica completa.

“E’ la prima volta che vinciamo la classifica per società – ha raccontato il presidente dei Falchi Lecco Filippo Ugolini -. La scorsa stagione eravamo arrivati al secondo posto dietro all’Asd Pegarun, perciò quest’anno l’obiettivo era proprio quello di provare a vincere la classifica Fisky. Si tratta di un risultato di squadra che sottolinea la forza di tutto il gruppo perché è frutto della partecipazione alle gare di ogni singolo atleta”.

Il punteggio della classifica finale, infatti, si costruisce attraverso la partecipazione alle gare Fisky di SkySnow Running, di Skyrunning e di Vertical: “In particolare, per quanto riguarda i Falchi, c’è stata una grande partecipazione di atleti di tutte le fasce al Campionato Italiano Skyrace (Dario&Willy), al Campionato Italiano Skymarathon (Tartufo Running), al Campionato Italiano Vertical (Morissolo Vertical), questo ha contribuito a portare tanti punti. Il notevole distacco che abbiamo dato alla seconda classificata è dovuto proprio ai punti portati dalla ‘pancia del gruppo’ e non solo dai nostri atleti più forti”.

Accanto allo splendido risultato di squadra, non vanno dimenticati i risultati individuali perché la Crazy Skyrunning Italy Cup 2025 è stata vinta proprio da due Falchi: Laura Basile e Danilo Brambilla. Sul podio, poi, troviamo altri due Falchi, Luca Lafranconi argento tra i maschi e Aurora Bosia bronzo tra le donne: “I loro punteggi sono stati importantissimi ma solo se sommati a quelli di tutti gli altri atleti abbiamo potuto raggiungere un grande obiettivo di squadra che non può che riempirci di orgoglio e soddisfazione”.