Formula 18, il Centro Vela Dervio conquista il titolo italiano

Andrea e Matteo Viganò conquistano il titolo italiano Formula 18

ITA 2 di Maurizio Stella e Davide Recalcati chiude secondo

DERVIO – Il tricolore del Formula 18 parla lariano. A conquistare il titolo italiano sono Andrea e Matteo Viganò, equipaggio ITA 303 del Centro Vela Dervio, protagonisti di una rimonta decisiva nell’ultima giornata del Campionato Italiano disputato al Centro Velico Punta Ala dal 18 al 20 settembre.

Una conclusione in crescendo, con tre primi posti nell’ultima giornata, ha permesso ai Viganò di ribaltare la classifica e salire sul gradino più alto del podio al termine della rassegna tricolore.

Alle loro spalle si è piazzato un altro equipaggio del Centro Vela Dervio: ITA 2 di Maurizio Stella e Davide Recalcati ha conquistato la medaglia d’argento, completando una doppietta particolarmente significativa per il sodalizio derviese.

Il podio è stato completato da ITA 69, equipaggio formato da Elia Mazzucchi e Jacopo Lisignoli del Circolo Canottieri Domaso, che ha chiuso al terzo posto.

Il risultato di Punta Ala consegna dunque tutte e tre le medaglie del Campionato Italiano a equipaggi provenienti dal territorio lariano, con il primo e il secondo posto firmati dal Centro Vela Dervio e il bronzo dal Circolo Canottieri Domaso.

Per Andrea e Matteo Viganò il titolo rappresenta anche il coronamento di una stagione che li ha già visti protagonisti a livello internazionale. Il Campionato Europeo Formula 18 disputato a Dervio nel luglio 2026 aveva infatti visto al via 109 imbarcazioni, con ITA 303 capace di conquistare la medaglia d’argento.

Nella stessa rassegna continentale, ITA 2 di Maurizio Stella e Davide Recalcati aveva invece conquistato il bronzo.

A Punta Ala il risultato si è quindi ulteriormente arricchito: oro per ITA 303, argento per ITA 2 e bronzo per ITA 69. Un podio tutto lariano che conferma il peso degli equipaggi del territorio nella classe Formula 18.

LA CLASSIFICA