Fotografare la pallacanestro. I consigli di Luca Polvara (in diretta Facebook)

Diretta Facebook sul suo profilo

Appuntamento martedì 28 aprile alle ore 20.30.

LECCO – Appuntamento imperdibile martedì 28 aprile 2020. In diretta Facebook, l’ex fotografo professionista Luca Polvara effettuerà una lezione dove si parlerà di fotografia e pallacanestro, le sue due passioni.

Dopo anni di professionismo, Polvara ha scelto di trasformare la fotografia in un hobby. Nonostante questo, lo si trova spesso a bordo campo nelle più svariate categorie, che vanno dalla Serie A di Cantù fino alla Serie D.

“Voglio fare una chiacchierata che non è prettamente legata al mondo della fotografia, ma l’obiettivo principale sarà parlare di pallacanestro – dichiara Polvara – una delle cose che dirò sarà che la difficoltà delle foto è inversamente proporzionale ai campionati. Più il livello è basso, più l’attenzione dev’essere alta. Con giovanili e minibasket è ancora più complesso ma, dal mio punto di vista, la soddisfazione è ancora più alta.”

La diretta Facebook sarà molto scorrevole. “All’inizio darò dei consigli di base e poi spiegherò il mio concetto di fotografia sportiva, più artistica rispetto a quella tradizionale. Ci sarà anche l’occasione per mostrare diverse foto, dove farò vedere che le pose dei giocatori sono sempre le stesse, indipendentemente dalla categoria. Spero che sarà una chiacchierata utile per tutti, sia per quelli interessati al mondo della fotografia che per quelli che hanno voglia di parlare un po’ di pallacanestro.”

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 20.30, in diretta sulla pagina Facebook di Luca.