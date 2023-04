Galbiate. 10° Monte Barro Running: si scaldano gli atleti

Domenica 16 aprile la gara di corsa in montagna sui sentieri del Monte Barro

16,3 km, 850 metri di dislivello positivo e una vista invidiabile a 360 gradi su cime e laghi del territorio lecchese. Iscrizioni ancora aperte

GALBIATE – Partirà questa domenica la decima edizione della Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati, e gli atleti sono già pronti a sfidarsi sul sentiero della nota montagna lecchese in una corsa a perdifiato, seguendo un percorso a tratti semplice, a volte impegnativo, ma soprattutto incantevole, sui sentieri del Parco Naturale del Monte Barro che offriranno una continua visione panoramica del territorio, un’invidiabile vista a 360° sulle cime e laghi circostanti.

Inizio gara nel centro di Galbiate alle ore 9.00: da qui i corridori seguiranno un percorso lungo 16,3 km, con un dislivello di +850 metri. Dal punto di vista tecnico, facile la prima parte del tracciato e più impegnativa la seconda frazione, data l’orografia nella quale si svolge. Come lo scorso anno aggiunta una variante che comporterà un allungamento di circa 500 metri, a causa di un provvedimento di chiusura di un tratto di sentiero che dalla vetta del Barro porta all’Eremo. Facilitato e migliorato anche il passaggio critico sotto la croce, grazie al supporto degli addetti e la presenza del Soccorso Alpino. A rendere spettacolare la competizione soprattutto il passaggio a metà frazione, nella zona arrivo/partenza, prima di affrontare i circa 550 metri di dislivello positivo che portano in vetta.

Per dare risalto alla gara femminile, gli organizzatori hanno deciso di anticipare la partenza delle donne di 15 minuti rispetto ai colleghi maschi. Da non dimenticare anche la Monte Barro Running Junior, riservata ai più piccoli (6-14 anni), su un tracciato ricavato in centro paese i 1600 metri (2 giri di 800 metri ciascuno), con partenza alle ore 9.15.

A tutti gli iscritti sarà data una maglietta tecnica a ricordo della partecipazione e un gadget. Per finire ristoro con premiazione ai tre gruppi più numerosi.

Per informazioni visitare il sito https://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running.

Iscrizioni collegandosi qui, oppure presso il negozio Affari & Sport di Maggianico (Lecco), altrimenti direttamente in loco il giorno della gara, domenica 16 aprile, a partire dalle ore 8.00.