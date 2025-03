Galbiate. Domenica torna la San Genesio Run

Iscrizioni aperte online fino a giovedì alle 20:00 sul sito Kronoman

Due i percorsi: “La classica” da 23 km con un dislivello positivo di 940 metri e “La sparata” da 13 km con 550 metri di dislivello

GALBIATE – Dopo il grande successo della scorsa edizione, la “Galbiate San Genesio Run” si prepara a tornare domenica con un nuovo percorso e tante novità. La gara, ormai un classico per gli appassionati di trail running, vedrà circa 400 atleti sfidarsi lungo due percorsi immersi nella natura: “La classica” da 23 km con un dislivello positivo di 940 metri e “La sparata” da 13 km con 550 metri di dislivello. Il via sarà dato alle 9:00 da via Bergamo, presso “Lo Spot”, nuova sede di partenza e arrivo rispetto alle passate edizioni.

Organizzata dall’associazione Sky Lario Runners, la competizione non si limiterà alla corsa, ma offrirà un’intera giornata di sport e divertimento aperta a tutti. Dalle 14:00 alle 17:00, infatti, sono in programma attività dedicate non solo agli atleti, ma anche alle famiglie e ai più piccoli: prove di skate, giocoleria, letture animate e workshop artistici. A chiudere l’evento, dalle 17:00, sarà la musica dal vivo dei “Porks’Hub”.

Le iscrizioni online restano aperte fino a giovedì alle 20:00 sul sito Kronoman, mentre per chi decidesse all’ultimo sarà possibile registrarsi anche in loco sabato dalle 15:00 alle 18:00 e domenica dalle 7:30 alle 8:00, sempre presso “Lo Spot”.