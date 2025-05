Garlate e DownHill: Motta e Casiraghi secondo e quinto al “Brixia Maddalena Easy DH”

I due giovanissimi della BMX Garlate hanno sostenuto una prova brillante

Le gare si sono svolte sul panoramico Monte Maddalena

GARLATE – Ottimi risultati per i giovani lecchesi alla seconda edizione del Brixia Maddalena Easy DH, andata in scena il 4 maggio sul panoramico Monte Maddalena, in provincia di Brescia. La manifestazione, seconda tappa del Dainese Gravity Slam 2025 dopo il debutto a Borno, era riservata ai piccoli campioni del DownHill nelle categorie Giovanissimi (G1-G6).

Ryan Motta (G2, 8 anni) e Diego Casiraghi (G5, 11 anni) della BMX Garlate hanno performato in maniera brillante, chiudendo la gara rispettivamente secondo e quinto nelle proprie categorie.

Il percorso è stato diviso in 3 tracciati, tutti sviluppati tra i suggestivi boschi della somma del Maddalena, a seconda della categoria: uno facile per le categorie G1-G2, uno intermedio per le categorie G3-G4 e uno più tecnico per G5-G6.