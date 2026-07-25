Giir di Mont confermato nonostante l’incendio in Val Fraina: possibili modifiche al percorso

Il Comitato Organizzatore segue l’evolversi della situazione insieme alle autorità

La priorità resta la sicurezza di atleti, volontari e spettatori

PREMANA – In seguito alla ripresa dell’incendio boschivo nell’area della Val Fraina, il Comitato Organizzatore del Giir di Mont è in costante contatto con il Comune di Premana, la Comunità Montana, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), i Vigili del Fuoco e tutte le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione.

La sicurezza di atleti, volontari, spettatori e residenti rappresenta la priorità assoluta. Per questo motivo, ogni decisione relativa allo svolgimento delle gare previste per il 25 e 26 luglio sarà assunta esclusivamente sulla base delle indicazioni delle autorità preposte e dell’evoluzione dell’incendio.

Il Comitato Organizzatore conferma lo svolgimento della manifestazione, adottando tutte le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento delle gare in piena sicurezza.

In accordo con le autorità competenti e sulla base delle valutazioni tecniche effettuate sul territorio, potrebbero esservi modifiche al tracciato originario, con l’introduzione di tagli e deviazioni che consentirebbero di evitare le aree interessate dall’incendio e dalle operazioni di spegnimento, preservando lo spirito e il valore tecnico della competizione.

Il Comitato Organizzatore comunicherà tempestivamente eventuali aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali, invitando tutti a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e a rispettare le disposizioni emanate dagli enti competenti.

Il Comitato Organizzatore del Giir di Mont desidera, inoltre, esprimere la propria gratitudine ai volontari dell’Antincendio Boschivo, ai Vigili del Fuoco, agli operatori della Protezione Civile e a tutte le persone impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del territorio.