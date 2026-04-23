Giir di Mont, iscrizioni al via il 27 aprile: Premana prepara la 32ª edizione della corsa tra i 13 alpeggi

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Giir di Mont

La manifestazione è in programma il 25 e 26 luglio con due percorsi da 32 e 18 chilometri tra gli alpeggi della Valvarrone

Iscrizioni online dalla mezzanotte del 27 aprile su sito ufficiale e portale ENDU, con tariffe agevolate nelle prime settimane

PREMANA – Il Giir di Mont si prepara a tornare sui sentieri di Premana confermando il proprio legame con il territorio e la tradizione della corsa in montagna. La manifestazione, giunta alla 32ª edizione, è in programma il 25 e 26 luglio, mentre le iscrizioni apriranno ufficialmente lunedì 27 aprile sul sito dedicato e attraverso il portale ENDU.

Dopo le ultime edizioni caratterizzate da appuntamenti iridati e tricolori, l’evento torna a concentrarsi sulla sua identità originaria, quella della “corsa dei 13 alpeggi” che da oltre trent’anni rappresenta un riferimento per il trail e il mountain running. Anche quest’anno sono attesi quasi mille atleti, tra professionisti e amatori, pronti a misurarsi su percorsi tecnici e immersi in un contesto naturale di grande valore.

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Il tracciato attraversa alcuni dei punti più emblematici del territorio, dall’Alpe Chiarino alla Bocchetta di Larec fino all’Alpe Premaniga, con panorami che si aprono sulle vette della Valvarrone. A caratterizzare la gara è anche la partecipazione della comunità: a Premana il pubblico segue e sostiene gli atleti lungo il percorso, contribuendo a creare un clima di forte coinvolgimento.

Il programma del weekend resta fedele alla formula consolidata. Sabato 25 luglio sarà dedicato al Giir di Mont Young, iniziativa rivolta ai più giovani, seguito dalla tradizionale serata di gala con Silvano Gadin e i suoi ospiti. Domenica 26 luglio spazio invece alle gare principali: la 32 chilometri, con 2700 metri di dislivello positivo e un percorso particolarmente selettivo, e la 18 chilometri, con 1100 metri di dislivello, pensata come versione più accessibile ma comunque impegnativa.

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Confermato anche il C.A.M.P. Team di Mont, che consente agli amatori di partecipare in squadre da cinque atleti nella prova lunga, con una classifica a punti. La gara da 32 chilometri sarà inoltre trasmessa in diretta streaming.

Le iscrizioni apriranno alle ore 00:00 di lunedì 27 aprile, con tariffe agevolate per le prime settimane: 40 euro per la 32 km fino al 10 maggio e 30 euro per la 18 km fino al 5 giugno. Tutte le informazioni, i regolamenti e le tracce GPS sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

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