Ginnastica Archè alla gara di Eccellenza 2° livello

Seconda prova, lo scorso weekend, del campionato di Eccellenza 2° livello organizzato dallo CSEN

Gare sia a Milano che ad Arcore per le giovani atlete di Ginnastica Archè

CALOLZIOCORTE – Nuova affermazione per le atlete della Ginnastica Arché impegnate nello scorso week-end nella seconda prova del campionato di Eccellenza 2° livello organizzato dallo CSEN, in campo gara sabato a Milano e domenica ad Arcore.

Sabato 11 marzo sono scese in campo a Milano le Allieve B Jordana Licata e Ilaria Longhi: entrambe concentrate e con un atteggiamento propositivo, sono riuscite a migliorarsi molto rispetto alla prima prova del mese scorso in questo campionato. Brave soprattutto perché dopo un inizio un po’ traballante alla trave, si sono rimesse in gioco dando il 100%!

Brilla la prova al corpo libero di Ilaria Longhi che conquista i giudici con la sua prova non solo tecnicamente precisa, ma anche molto ben interpretata da un punto di vista espressivo e musicale: la giusta combinazione di tecnica e artisticità la porta a vincere l’oro in questa specialità.

Jordana è 14° al volteggio, a soli 2 decimi di punto dal podio.

La gara è proseguita domenica 12 marzo, ad Arcore con le Junior 1 Cloe Angelibusi, Gaia Elia, Elisabetta Longhi e Marianna Martello. Per le J1, prova un po’ altalenante, ma nel complesso positiva: tra gli “alti” di maggior spessore troviamo il bronzo al corpo libero di Elisabetta Longhi e la sua quinta posizione in trave con il 3° punteggio.

Cloe Angelibusi è 9° al corpo libero e 15° in parallela, Marianna è 16° a corpo libero. Da notare il grande miglioramento di Gaia, che rispetto alla prima prova guadagna di 2.65 punti sul punteggio dei 4 attrezzi.

Tantissimi complimenti a tutte perché in questo campionato caratterizzato, per le nostre Junior 1, da elementi tecnici di maggiore difficoltà, abbiamo notato molti progressi sulle esecuzioni di tutte, soprattutto in trave e al corpo libero. Brave anche per il volteggio, per tutte portato a 120 cm, che è un’altezza notevole con cui dobbiamo ancora prendere le misure.

Le ragazze e gli allenatori sono già al lavoro per riprendere gli esercizi di FGI LC del prossimo weekend!