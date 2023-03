Ginnastica Archè: i risultati della 2^ prova regionale FGI Silver LB3

Le gare si sono svolte domenica a Lissone

CALOLZIOCORTE – Seconda prova FGI Silver LB3 per le ragazze del gruppo promozionale di Ginnastica Archè, che nello scorso week-end sono state impegnate in campo gara a Lissone.

Nella cat. Allieve 1 si registra il successo di Laura Frigerio che si è classificata prima. Per la cat. Allieve 3 ha gareggiato Linda Colosimo, che si è classificata quarta. Le Allieve 4 Angelica Rossi e Gisella Pir ovano hanno conquistato rispettivamente la 6^ e la 7^ posizione della classifica.

“Complimenti alle nostre ginnaste per essere state tutte in grado di migliorare il punteggio conquistato nella prima gara – fanno sapere dal sodalizio -. Per quasi tutte il miglioramento è stato di circa 1,5 punti e per Laura di 2,5 punti, un risultato che dimostra i progressi che le nostre ragazze consolideranno continuando la preparazione in palestra”.