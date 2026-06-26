Ginnastica Archè protagonista a Cesenatico: pioggia di medaglie nella seconda tappa del campionato FitKid e Acrodance

Ottimi risultati per la Ginnastica Archè nella seconda prova nazionale di FitKid e Acrodance

Tra ori, argenti e bronzi cresce l’attesa per le convocazioni della Nazionale italiana in vista degli Europei di dicembre

CALOLZIOCORTE – Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Archè, impegnata a Cesenatico nella seconda tappa del Campionato nazionale di FitKid e Acrodance. I risultati ottenuti, sommati a quelli della prima prova stagionale, contribuiranno a definire la classifica valida per le convocazioni della Nazionale italiana ai Campionati Europei, in programma quest’anno a Riccione.

La società brianzola è tornata dalla trasferta romagnola con un ricco bottino di podi, confermando l’ottimo livello tecnico delle proprie atlete in tutte le categorie.

Ad aprire la competizione sono state le più giovani del settore FitKid. Nel Trio Small Show Group di 1ª categoria vittoria per Michelle Curmà, Ginevra Parisi e Beatrice Ripamonti, mentre il trio formato da Matilde Losa, Oriana Khaleesi Caceres Mendoza e Disha Madbar ha conquistato la medaglia di bronzo. Tra gli individuali Showdance di 1ª categoria argento per Michelle Curmà e bronzo per Ginevra Parisi.

Successi anche nelle categorie superiori con il primo posto di Teseo Dozio tra i Boy, il successo di Disha Madbar in 4ª categoria e numerosi piazzamenti sul podio nelle prove individuali, a coppie e di squadra.

Molto positivi anche i risultati nel settore Acrodance, dove sono arrivati diversi primi, secondi e terzi posti. Tra questi spiccano le vittorie di Alba Amigoni nell’individuale di 2ª categoria e del Big Team di 2ª categoria con l’esercizio Ego in the Crowd, oltre ai numerosi podi conquistati nelle prove di duo e small group.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle allenatrici Esther Di Perna e Clarissa Panzeri, che hanno sottolineato i continui miglioramenti dimostrati dalle ginnaste nel corso della stagione.

Ora l’attenzione è rivolta alle convocazioni ufficiali per i Campionati Europei di dicembre. L’impressione, in casa Ginnastica Archè, è che molte delle atlete impegnate a Cesenatico abbiano tutte le carte in regola per conquistare un posto nella selezione azzurra. Nel frattempo il lavoro prosegue nella palestra di Brivio, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento internazionale.