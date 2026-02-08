Ginnastica artistica, AS Merate Gym protagonista nei primi week end del campionato CSEN

Ottimi risultati per le giovani allieve B e C nel livello Eccellenza L1

Podi e piazzamenti significativi nelle prime prove stagionali

MERATE – Inizio di stagione convincente per le giovani ginnaste di AS Merate Gym nel campionato CSEN di ginnastica artistica, livello Eccellenza L1. Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2026 le prime prove si sono svolte ad Agrate e Paderno Dugnano, mettendo alla prova le giovani atlete in gare di alto livello.

Per la società lecchese hanno gareggiato le categorie allieve B (2014-2015) e allieve C (2013), scendendo in campo con grinta e determinazione nonostante fosse la loro prima esperienza in questo contesto competitivo.

Tra i risultati più significativi, spiccano quelli di Cecilia Ghigo e Noemi Cavaggioni, che si sono piazzate rispettivamente ottava e decima al volteggio, superando oltre cinquanta concorrenti. Buona prova anche per Aurora Bonetti, ventiduesima nella classifica generale, che ha mostrato continuità e impegno in tutte le prove.

Un inizio promettente per AS Merate Gym, che conferma la qualità del lavoro con le giovani ginnaste e la capacità di confrontarsi ad alti livelli già dai primi week end di gare.