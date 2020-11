Ginnastica Artistica. La Ghislanzoni-GAL promossa in Serie A1

Risultato storico per le ginnaste della società lecchese a Napoli.

Seconde sabato, chiudono al terzo posto assoluto.

NAPOLI – Per la prima volta nella sua gloriosa storia, la Ghislanzoni-GAL ha ottenuto la promozione in Serie A1. Dopo una regular season conclusa al secondo posto, le ragazze lecchesi si sono ripetute anche alle “Final Six” di Napoli, dove tutto è stato rimesso in discussione.

Si parte sabato 21 con le qualificazioni. L’innovativa formula sembra quasi un duello: sfide su ogni attrezzo, tre punti a chi farà il miglior punteggio, due alla seconda, uno alla terza. Al termine, chi otterrà più “speciali” vincerà la gara.

La prima a scendere in pedana è Lisa Rigamonti, che porta a casa tre punti, a cui vanno aggiunti i due di Laura Todeschini.

Al corpo libero Lisa Levati inaugura la pedana e non si fa impressionare: il suo 12.550 vale tre punti, la prova di Todeschini altri due.

Nel volteggio Rigamonti porta due punti, Todeschini tre. Nelle parallele entrambe ottengono due punti.

Alla fine del turno di qualificazione le lecchesi ottengono 19 punti, il primo posto del girone – seconde assolute – e la promozione in Serie A1, conquistata dalle prime tre squadre.

Domenica 22 novembre sono scese in pedana Lisa Levati, Mara Rigamonti e Zoe Maccagnan. Con meno adrenalina rispetto al giorno prima, forti della promozione già in tasca, le ginnaste lecchesi concludono la seconda giornata al terzo posto.

Il campionato lo vince meritatamente la Biancoverde Imola – la migliore anche sabato – e al secondo posto arrivano le ragazze della Reale Torino.

“Per noi è un’emozione fortissima – dichiara l’allenatrice Elena Taschetti – le ragazze sonos tate veramente super. Per la Ghislanzoni-GAL è la prima promozione della storia in Serie A1, un risultato incredibile. Adesso festeggiamo ma poi torneremo subito in palestra, visto che tra tre mesi saremo di nuovo in pedana nel massimo campionato nazionale”.