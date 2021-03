Ginnastica artistica. Ottimo esordio in Serie A1 per la Ghislanzoni-GAL

Le ginnaste lecchesi hanno affrontato le migliori atlete italiane

Decimo posto su dodici squadre per le blucelesti

ANCONA – Dopo cinque stagioni di Serie A2, la squadra di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL partecipa per la prima volta il campionato di Serie A1, ottenuto grazie alle grandi prestazioni messe in pedana la scorsa stagione.

Le atlete che entreranno nella storia della società lecchese sono il capitano Laura Todeschini, le sorelle Mara e Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan, la neo arrivata Lara Bucciarelli e Melissa Oceana, allenate da Paride Piattoli ed Elena Taschetti.

L’inizio di gara al volteggio è buono. Todeschini e Bucciarelli superano i tredici punti e le lecchesi sfiorano i quaranta complessivi (39,250). Le lariane si difendono bene alle parallele e faticano alla trave – dove son state ben cinque le cadute – raccogliendo in entrambi gli esercizi poco più di trentaquattro punti. Nel corpo libero la Ghislanzoni-GAL recupera qualche punto (36,100).

Piccola nota di colore, che fa capire anche il livello d’emozione tra le atlete: il capitano Laura Todeschini ha concluso la sua prova al corpo libero e, solo alla fine, si è accorta di aver dimenticato un elemento.

La classifica finale vede le lecchesi decime con un punteggio totale di 144,250 punti, a cinque punti di distacco dall’ASD Ginnastica Salerno (149,600), nona e ultima squadra che manterrebbe la categoria. La gara è stata dominata dall’A.S.D.G. Brixia – che può schierare atlete plurimedagliate del calibro di Vanessa Ferrari – con 171,100 punti.

“Siamo felicissime di partecipare a questo campionato, ma sarà un anno veramente difficile. Ci troviamo a gareggiare contro squadre che possono schierare atlete professioniste, mentre le nostre ragazze sono tutte dilettanti che si allenano tre ore al giorno e contemporaneamente studiano. É un confronto impari ma, chiudendo decime su dodici, abbiamo dimostrato di potere dire la nostra. Ci godremo questa meravigliosa esperienza fino in fondo e ce la metteremo tutta per non retrocedere” dichiara l’allenatrice lecchese Elena Taschetti.

Le atlete lecchesi torneranno in pedana tra tre settimane a Siena, per la seconda gara del campionato di Serie A1.