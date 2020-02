Ginnastica Artistica. Seconda vittoria per i ragazzi della Ghislanzoni-GAL

Altro oro per i lecchesi.

La Ghislanzoni-GAL in testa a punteggio pieno nel campionato di Serie B.

ANCONA – Due gare, due vittorie. Meglio di così il campionato di Serie B non poteva iniziare per i ragazzi della Ghislanzoni-GAL. Dopo la vittoria di Firenze, i lecchesi concedono il bis anche nella seconda prova di Ancona, mantenendo il primo posto nel campionato.

Inizia bene Bonicelli, con punteggi che superano il tredici sia al corpo libero che al cavallo, con un incredibile triplo salto d’uscita, primo ginnasta junior italiano a realizzare questa difficoltà.

Il capitano Chiodi disputa la solita gara molto solida, ma non è il solo. Cerfogli, in ripresa dall’infortunio alla schiena, affronta bene sia il cavallo che la sbarra; anche Gadia si rivela una certezza agli anelli e si supera con un nuovo salto al volteggio, dove Maccagnan va in copertura con lo tsukhara teso.

Finalmente brillante anche il più giovane dei nostri ginnasti, Maiellaro, che sfodera ottimi esercizi al corpo libero e alle parallele.

Le imprecisioni nel finale alle parallele e alla sbarra non compromettono il risultato: con 149,300 punti i lecchesi sono primi, stesso punteggio della Pro Lissone. Entrambe ottengono trenta punti.

La classifica vede la Ghislanzoni-GAL prima a punteggio pieno, seguita proprio dalla formazione brianzola a quota cinquantatre punti.

I lecchesi torneranno in gara il 13 marzo a Napoli per l’ultima prova del campionato.