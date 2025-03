Giochi Mondiali Invernali Special Olympics: Giada Canino d’argento nella danza sportiva

Dopo anni di sacrifici, splendido risultato nell’hip hop per la ballerina di Calolziocorte

“Una giornata che ricorderemo tutta la vita: tante emozioni e un clima di inclusione incredibile”

CALOLZIOCORTE – Giada Canino ha raggiunto l’obiettivo per cui tanto ha lavorato negli ultimi anni: un podio ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 che si stanno svolgendo a Torino. La ballerina calolziese ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella danza sportiva specialità hip hop.

Papà Elio e mamma Lella hanno raccontato con grande emozione un’esperienza unica: “Quella di ieri è una giornata che ricorderemo tutta la vita. Prima della gara Giada era molto agitata e non nascondiamo che avevamo il timore che l’emozione potesse giocarle qualche brutto scherzo. Invece, quando è partita la musica, ha sfoderato una performance straordinaria. Tra l’altro le premiazioni erano divise per grado di difficoltà e Giada è stata inserita nel 1° livello”.

A distanza di ore, la medaglia d’argento sembra ancora qualcosa di incredibile: “Non ci speravamo proprio – raccontano con orgoglio i genitori -. Giada si è confrontata con i migliori ballerini di tutto il mondo e posso garantire che il livello era davvero altissimo. Al di là della medaglia, però, voglio sottolineare la bravura di tutti questi atleti che hanno mostrato al mondo la loro voglia di fare, l’impegno che ci mettono e i sacrifici che quotidianamente compiono per portare avanti la loro passione”.

I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics sono un evento straordinario: “Per una decina di giorni abbiamo respirato un clima di vera inclusione – ha concluso Elio Canino -. E’ stata un’esperienza indimenticabile in primis per gli atleti ma anche per tutte le famiglie come la nostra, abbiamo conosciuto gente da tutto il mondo. E’ una cosa difficile da raccontare, bisogna viverla. L’unico piccolo rammarico è che, al di là della cerimonia di apertura dei Giochi, in Italia, a differenza di altri Paesi, nessuna gara è stata trasmessa in tv. E’ un peccato perché sarebbe importante mostrare a tutti cosa son capaci di fare i nostri ragazzi”.

L’emozione e la soddisfazione di Giada Canino la possiamo solamente immaginare. La ballerina di Calolzio è già stata invitata dal Ministro Alessandra Locatelli a raccontare la propria esperienza sportiva all’evento Comolake Inclusion in programma il 21 marzo a Villa Erba a Cernobbio (CO). I complimenti per questa medaglia d’argento sono arrivati anche dall’assessore regionale Elena Lucchini.